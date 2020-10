Arménie a Ázerbájdžán se dohodli na dalším příměří | E15.cz

Mír napodruhé

Arménie a Ázerbájdžán se dohodly na zastavení bojů o Náhorní Karabach. Příměří bylo uzavřeno na společném jednání jejich ministrů zahraničí v americkém Washingtonu a platit má od pondělí. Zda však bude dodrženo, zůstává nejisté, neboť obě strany již uzavřely podobnou dohodu 10. října v Moskvě a ještě tentýž den ji porušily. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev navíc jen několik hodin před vydáním této zprávy ve svém projevu prohlásil, že nepřistoupí na bezpodmínečný mír. Válka o Náhorní Karabach trvá již pět týdnů a podle některých zdrojů si vyžádala už stovky životů.

Litevské volby ovládly ženy

V Litvě se o víkendu konaly parlamentní volby a na základě předběžných výsledků to vypadá, že dosavadní kabinet ministerského předsedy Sauliuse Skvernelise utrpěl těžkou porážku. Vládu nově převezmou tři opoziční středopravé strany, které jsou všechny vedené ženami. Novou litevskou premiérkou se s největší pravděpodobností stane ekonomka a bývalá ministryně financí Ingrida Šimonytėová.Autor: Reuters

Novou premiérkou se s největší pravděpodobností stane někdejší litevská ministryně financí Ingrida Šimonytėová. Hlasování se odehrálo v době, kdy v zemi prudce stoupá počet nakažených koronavirem. Voliči museli při příchodu k urnám dodržovat rozestupy, mít zakryté obličeje a přinést si vlastní psací nástroj.

Červený začátek týdne

Evropské akcie zahájily týden propadem. Panevropský index Stoxx600 ztrácí 0,9 procenta. Obdobný pokles signalizují i futures na tituly předních amerických indexů.

Spojení kanadských těžařů

Kanadská ropná společnost Cenovus Energy koupila za 3,8 miliardy kanadských dolarů, tedy zhruba 66,4 miliardy korun, svého rivala - firmu Husky Energy. Jejich sloučením vzniká třetí největší producent ropy a zemního plynu v Kanadě. Ke spojování těžařských korporací dochází ve světě čím dál tím častěji. Společnosti se tak brání klesající poptávce po ropě, kterou způsobila pandemie. Akcie Cenovusu v pátek, tedy ještě před oznámením o zmiňované transakci, klesly o 0,8 procenta na 3,71 amerického dolaru za akcii.

700 economists can have 7000 opinions but all are agreed on one thing: four more years of Trump would be disastrous https://t.co/rBuma7gAKV