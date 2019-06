Merkelová: Evropská antimonopolní pravidla nás znevýhodňují vůči Číně | E15.cz

Německá kancléřka Angela Merkelová zkritizovala evropská antimonopolní pravidla. Vadí jí například to, jak se Evropská komise postavila k plánované fúzi Siemensu a francouzského strojírenského koncernu Alstom. Firmy z Evropy pak podle ní nemohou konkurovat gigantům z Číny a Spojených států. Informovala o tom agentura Bloomberg .

„Jak můžete říct, že se Čína v příštích letech nebude angažovat v Evropě? Podle mě je takové tvrzení ukvapené. Evropa musí byt konkurenceschopná,“ řekla Merkelová v Berlíně Federaci německého průmyslu (BDI). Podle Bloombergu se jedná asi o nejtvrdší kritiku, kterou německá kancléřka vyjádřila směrem k evropským hospodářským pravidlům.

Německo a Francie se dlouhodobě snaží o větší volnost při budování velkých evropských firem, které by mohly konkurovat světovým firmám ze Spojených států a Číny. Paříž už k tomuto problému předložila konkrétní návrhy, které mají pomoci podívat se na problém v širších souvislostech a posoudit, zda by spojení firem poškodilo hospodářskou soutěž na evropském trhu.

Právě kvůli ohrožení trhu nakonec Evropská komise spojení německého Siemensu a francouzského Alstomu zablokovala. „Máme obavy, že navrhovaná transakce by vedla nejen k vyšším cenám, ale i k tomu, že zákazníci budou mít menší možnost volby a v sektoru se omezí inovační aktivita,“ uvedla už dříve komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Podle ní nehrozí, že by se čínské firmy staly v blízké budoucnosti důvěryhodným dodavatelem pro evropské železnice. Vestagerová navíc argumentovala tím, že prosazuje i změny, které by evropským regulátorům pomohly pronásledovat velké technologické firmy, které mají podporu Nizozemska.

Fúze Alstomu a Siemensu měla vytvořit druhého největšího světového výrobce železniční techniky, který by byl sice menší než čínská CRRC, ale dvakrát větší než kanadský Bombardier. Dohodu na spojení železničních aktivit učinily společnosti v září 2017. Jejich záměrem bylo lépe obstát v mezinárodní konkurenci. Po celém světě by firma zaměstnávala asi 60 tisíc lidí.