Miliony Britů mohou skončit na dlažbě. Hypotéky v zemi prudce zdražují | e15.cz

Britská centrální banka minulý týden zaskočila trhy, když na svém zasedání zvedla základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na rovných pět procent, tedy na nejvyšší úroveň od roku 2008, kdy vrcholila globální finanční krize. Většina analytiků očekávala mírnější zvýšení. Bank of England tak zpřísnila měnovou politiku už potřinácté v řadě a ve svém prohlášení naznačila, že boj s vysokou inflací zřejmě potrvá delší dobu. Ta v ostrovním království v poslední době nezpomaluje. V květnu činila stejně jako v dubnu 8,7 procenta, nejvíce ze skupiny zemí G7.

„Víme, že je to těžké, mnoho lidí s půjčkami a hypotékami se pochopitelně obává, co to pro ně bude znamenat, nicméně kdybychom nezvýšili úroky teď, bude to později horší,“ hájil krok centrální banky její šéf Andrew Bailey. Zároveň popřel obvinění, že se Bank of England snaží záměrně vyvolat hospodářskou recesi.

Baileyho vzápětí podpořil premiér Sunak, jenž se zavázal, že do konce roku stlačí spotřebitelské ceny na poloviční hodnoty. „Vykořenit inflaci není snadné. Vyžaduje to obtížná rozhodnutí,“ uvedl ministerský předseda. Situace v Británii je nicméně alarmující.

Studie, kterou před pár dny zveřejnil respektovaný think tank NIESR (Národní institut pro ekonomický a sociální výzkum), odhaduje, že se až 1,2 milionu britských domácností, přibližně tedy čtyři procenta ze všech, ocitne kvůli zvýšení sazeb do konce roku v platební neschopnosti. Počet nesolventních domácností v zemi tak vzroste téměř na třicet procent. Nejhorší dopady pocítí obyvatelé Walesu a severovýchodní Anglie. Krize zároveň sníží britský HDP o 0,3 procenta.

„Růst úrokových sazeb na pět procent dostane miliony domácností na pokraj bankrotu. Žádný věřitel by neočekával, že domácnosti ustojí šok takového rozsahu, takže vláda by také neměla,“ varuje ekonom NIESR Max Mosley. O moc lépe na tom podle výzkumníků nebudou ani lidé bydlící v nájmu, protože majitelé investičních domů a bytů velmi pravděpodobně promítnou dražší hypotéky do nájemného.

Na situaci začaly reagovat samy finanční instituce. Například největší britská banka HSBC přestala ve Spojeném království nabízet některé hypoteční produkty.

Také britská veřejnoprávní stanice BBC upozornila, že v příštích měsících skončí fixace hypotéky více než 400 tisícům lidí a řada z nich si prudké zvýšení splátek nemůže dovolit. BBC třeba hovořila s rodinou z východní Anglie, které se měsíční náklady na hypotéku ze dne na den zvedly o 1400 liber, téměř 39 tisíc korun.

Britský ministr financí Jeremy Hunt se minulý pátek sešel s řediteli velkých bank a stavebních spořitelen, aby s nimi probral dopady nastupující krize na hypoteční trh. Později oznámil, že se s poskytovateli půjček dohodl na zavedení dočasných mimořádných opatření. Například jedinci, kterým hrozí, že kvůli nesplácení hypotéky přijdou o domov, mají dostat navíc dvanáct měsíců na vyřešení své finanční situace, než jim bude nemovitost zabavena.

„Tato opatření by měla nabídnout útěchu těm, kteří se obávají vysokých úrokových sazeb, a podporu těm, kteří se dostanou do potíží,“ řekl Hunt. „Ve svém odhodlání snížit inflaci ale nepolevíme, protože je to jediný způsob, jak můžeme zmírnit tlak na rodinné finance a podniky,“ dodal politik.

Podle opoziční Labouristické strany jsou však tyto kroky nedostatečné. „Labouristé by na rozdíl od této vlády nečinně nepřihlíželi tomu, jak miliony občanů čelí hypoteční katastrofě, kterou způsobili toryové v Downing Street,“ napsala na Twitteru stínová ministryně financí Rachel Reevesová.

Překonání složité ekonomické situace je pro vládní konzervativce prioritou číslo jedna. Zhruba za rok a půl čekají Velkou Británii parlamentní volby a opozice v průzkumech drtivě vede. Zatímco labouristy by teď volilo kolem 46 procent Britů, Konzervativní strana má podporu jen 26 procent z nich.