Nejbohatší Rus dál bohatne. Americký Fed rozhodne o měnové politice | E15.cz

Fed rozhoduje o úrokových sazbách

Vedení americké centrální banky Fed od úterý jedná o měnové politice. Rozhodnutí o úrokových sazbách oznámí šéf Fedu Jerome Powell ve středu večer. Analytici očekávají, že dojde k druhému zvýšení úrokových sazeb od roku 2018, a sice o půl procentního bodu na úroveň 0,75 až jedno procento. Investoři však budou vyhlížet také signály, zda centrální banka v budoucnu utáhne měnovou politiku ještě přísněji. Do konce letošního roku se má výše úrokových sazeb ve Spojených státech vyšplhat ke třem procentům.

Ruský oligarcha Potanin opět navýšil své jmění

Nejbohatší Rus Vladimir Potanin, na něhož se navzdory úzkým vazbám na prezidenta Vladimira Putina nevztahují západní sankce, pokračuje v navyšování svého jmění. Hodnota jeho majetku podle indexu agentury Bloomberg letos vzrostla na 32,1 miliardy dolarů, zhruba 752 miliard korun. Před rokem bylo jeho bohatství o více než miliardu dolarů menší. Jiný ruský miliardář Oleg Tinkov, jenž minulý měsíc veřejně zkritizoval válku na Ukrajině, v úterý poděkoval Potaninovi na Instagramu za to, že rychle odkoupil jeho 35procentní akciový podíl v bance TCS Group Holding a dodal, že mu za kritická slova o válce hrozí odplata Moskvy.

Americké i evropské akcie zdražily, zlevnila ropa a bitcoin

Burzy s cennými papíry v USA zakončily úterní rozkolísanou seanci v zisku. Dow Jonesův index se zvýšil o 0,2 procenta. S&P 500 stoupl o 0,48 procenta a Nasdaq Composite si připsal 0,22 procenta. Dařilo se zejména bankám a energetickým společnostem. Rostly také všechny hlavní trhy v západní Evropě. Německý DAX posílil o 0,72 procenta. Britský FTSE 100 přidal 0,22 procenta. Nizozemský AEX vyskočil o 1,66 procenta. Francouzský CAC 40 nabyl 0,79 procenta a panevropský STOXX Europe 600 se zvedl o 0,53 procenta. O procento a půl včera zlevnila ropa. Oslabil také bitcoin.

BP vyrostl zisk, odchod z Ruska však vyšel společnost draho

Britský těžařský gigant BP navýšil v letošním prvním čtvrtletí svůj zisk na 6,2 miliardy dolarů, více než 145 miliard korun. Pro srovnání, ve stejném období před rokem měl profit pouze 2,6 miliardy dolarů. Společnosti se také meziročně zvýšily tržby o více než čtyřicet procent na 51,2 miliardy dolarů. BP pomohly k pozitivním hospodářským výsledkům zejména vysoké ceny ropy a zemního plynu. BP nicméně vykázala mimořádné náklady ve výši 25,5 miliardy dolarů v souvislosti se svým odchodem z ruského trhu. Akcie BP v úterý zpevnily o 8,04 procenta na 31,18 dolaru.

"This is Ukraine's finest hour"



Addressing the Ukrainian Parliament, UK PM Boris Johnson says Ukrainian soldiers fought like lions and "exploded the myth of Putin's invincibility" https://t.co/MWn7XT6Hk7 pic.twitter.com/40Uon6aUm5