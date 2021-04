Francoužtí vinaři sčítají škody po mrazech, půjdou do miliard eur | E15.cz

Vinaři ve Francii v poslední době čelí kombinaci obchodních a přírodních pohrom. Poté, co odvětví zasáhly pandemie koronaviru a cla při exportu do Spojených států, udeřily na vinice v zemi pozdní mrazy. Představitelé zemědělského svazu FNSEA se po obhlédnutí škod na místech obávají, že chladné počasí zničilo přinejmenším třetinu produkce. Výrobci alkoholických nápojů z hroznů podle nich tak přijdou zhruba o dvě miliardy eur.

Nedávný nenadálý pokles teplot zasáhl skoro osmdesát procent vinic včetně těch ve slavných oblastech jako jsou Burgundsko, Bordeaux, Champagne či údolí Rhôny. Škody jsou tak výrazné, protože předtím už se oteplilo, což povzbudilo révu a ovocné stromy k rašení.

„Je to pravděpodobně největší zemědělská katastrofa začátku 21. století,“ uvedl podle listu The Guardian francouzský ministr zemědělství Julien Denormandie. Kromě zárodků hroznů umrzly také pupeny meruněk a jabloní, škody utrpěli i pěstitelé kiwi a dalších plodin.

Vinaři bojovali s mrazy několik nocí. Ve velkém zapalovali na vinicích speciální svíce a rozdělávali ohně. „Koupili jsme obrovské svíce, jako malířské kbelíky plné vosku, umístili jsme je mezi révu a ve dvě hodiny v noci jsme je spěchali zapalovat,“ líčil snahu o ochranu svých devíti hektarů vinohradu u městečka Arbois Michel-Henri Ratte.

„Stále tam byly nějaké zelené výhonky, ale pak přišel sníh. Byla to katastrofa. Nyní čekáme stoprocentní zničení letošní úrody,“ dodal s tím, že zcela jasno o stavu révy bude za měsíc. K zápasu vinařů s mrazem se vyjádřil na Twitteru i francouzský premiér Emmanuel Macron, který jim vyjádřil podporu a zveřejnil fotografii ohni ozářené vinice.

Představitelé odvětví upozorňují na to, že vinaře už značně poškodily restrikce související s pandemií, tedy především zavírání restaurací a barů a rušení různých oslav, festivalů a vinobraní. Francouzští exportéři moku z hroznů do USA se navíc potýkají s celními tarify, které na ně uvalil někdejší prezident Donald Trump. Vývoz francouzského vína a lihovin do Spojených států se loni snížil o 14 procent.

„Vláda nám pomůže, ale pravděpodobně ne v rozsahu našich ztrát. Utrácí nyní, jako kdyby neexistoval zítřek,“ řekla The New York Times k aktuální pohromě Anne Colombová, která pěstuje a vyrábí víno v rodinné firmě v údolí Rhôny.