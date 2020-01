Nejvyšší inflace v Česku za 11 let, vývoj hongkongského dolaru | E15.cz

Česká inflace

Spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,8 procenta. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší byla pouze v roce 2012, a to 3,3 procenta. Uvedl to Český statistický úřad.

Íránský vztek

Havárie ukrajinského letadla, při které zahynulo 176 lidí, rozbila krátký okamžik jednoty mezi vládou a protestujícími. Íránci znovu vyšli o víkendu do ulic, protože úřady několik dní tajily příčinu leteckého neštěstí. Íránské revoluční gardy až v sobotu přiznaly, že jedna jejich jednotka letadlo sestřelila, protože je považovala za nepřátelskou střelu.

Divoká jízda

Pro obchodníky s hongkongskými dolary je situace stále dramatičtější. Hongkongské banky mají čím dál méně volných peněžních prostředků po ruce poté, co objem půjček vzrostl nejvíce od roku 2002 vzhledem k vkladům.

Škody po požárech

Požáry v Austrálii začínají nepříznivě ovlivňovat byznys tamních firem. Některé společnosti zaznamenaly výpadky v dodavatelských řetězcích a tím i v objemu tržeb. Ekonomický dopad bude ale jasný až za několik týdnů či měsíců.

Dobrá zpráva pro Tchaj-wan

Vítězství tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen v sobotních prezidentských volbách, která obhájila svůj mandát na další čtyřleté období, považují analytici za dobrou zprávu pro ekonomickou situaci země. Očekávají, že posílí akcie podniků v sektorech, které tamní vláda podporuje.