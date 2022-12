Německá policie rozprášila pokus o ozbrojený puč krajní pravice | E15.cz

Lokální teroristická skupina, která měla vazby na hnutí Občané říše, plánovala svrhnout spolkovou vládu a instalovat do čela země 71letého muže, který si říká princ Heinrich XIII. Německá policie při zásazích po celé zemi zatkla celkem 25 lidí a dalších 27 obvinila.

„Od rána probíhá rozsáhlá protiteroristická operace. Spolkový generální prokurátor vyšetřuje podezřelou teroristickou skupinu z okolí Občanů říše. Existuje podezření, že skupina plánovala ozbrojený útok na státní instituce,“ napsal na Twitter německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann. Na zásahu se podílelo tři tisíce policistů.

Podle německých médií skupina plánovala napadení ústavních institucí, včetně německého parlamentu. Hlavou skupiny má být 71letý muž, který si říká princ Heinrich a který by měl být v případě úspěšného povstání instalován do čela Německa.

Podle ARD se má jednat o Heinricha Reusse, potomka knížecího rodu z současného Durynska. Ten dlouhodobě ve veřejném prostoru vystupuje s myšlenkami hnutí Občanů říše. Prosazoval například teorii, že Spolková republika není suverénním státem, ale že je stále ovládaná spojenci, tedy vítěznými mocnostmi druhé světové války. V civilním životě je Reuss finanční poradce.

Vyšetřovatelé rovněž uvedli, že „princ Heinrich“ byl v kontaktu s ruskými představiteli. Obviněna byla také ruská občanska Vitalia B., která mu měla s kontaktem pomoci.

Součástí teroristické organizace, která byla dle policie založena loni v listopadu, by měli být členové hnutí Občané říše, kteří neuznávají existenci současného spolkového státu. Skupinu německá policie monitorovala dlouhodobě právě kvůli obavám z ozbrojených útoků a šíření rasistických konspiračních teorií.

Cílem celého puče by mělo být restaurování státního útvaru z roku 1871, který je nazýván Německé císařství. Tehdy v Německu vládl Otto von Bismarck.

Celkově mělo být do plánů na puč zapojeno kolem 50 lidí. „Prozatím neznáme jméno skupiny,“ uvedla mluvčí spolkového prokurátora. Podle německých médií by měli být do plánů zapojeni bývalí elitní příslušníci speciálních vojenských sil.

Veřejnoprávní rádio ZDF uvedlo, že členem skupiny byl také bývalý krajně pravicový poslanec, který by měl být v případě úspěšného převratu ustanoven jako ministr spravedlnosti.

Informace doplňujeme.