Německé kancléřství se rozšíří. „Spolkovou pračku“ doplní nová stavba na druhé straně řeky | E15.cz

„Důvodem celého projektu je to, že v posledních letech se výrazně zvýšil počet zaměstnanců kancléřství,“ vysvětlil nutnost rozšíření šéf Úřadu spolkového kancléře Helge Braun. Zatímco v roce 2001, kdy do budovy jako první šéf německé vlády přesídlil Gerhard Schröder, jich bylo 410, dnes je jich už 750. Zhruba 200 zaměstnanců kancléřství, v němž také zasedá německá vláda, musí kvůli tomu pracovat mimo hlavní budovu. Ta se nachází na dohled parlamentu a berlínskému hlavnímu nádraží.

Problémy s nedostatkem prostoru má vyřešit nová stavba, která vyroste na druhé straně Sprévy, v místech, kde je zatím takzvaná kancléřská zahrada. Šestipatrová, do oblouku zahnutá budova o délce 270 metrů bude kopírovat hranice pozemku. Budou na ní napojeny nižší jedno- až dvoupodlažní stavby, v nichž bude zázemí, včetně jídelny pro všechny zaměstnance. V areálu vznikne také vyvýšené přistávací místo pro vrtulníky.

Obě části kancléřství spojí dvojice mostů pro pěší. Jeden z nich už existuje, druhý se teprve bude stavět. Oblast pod těmito mosty po obou březích Sprévy má nadále zůstat otevřená veřejnosti. Poblíž nedaleké hasičské stanice vznikne logistické a poštovní středisko úřadu.

Plány architektonické kanceláře Schultes a Franková, která navrhla i původní budovu kancléřství, budou v příštích letech upřesňovány na základě technických, bezpečnostních a dalších požadavků. Návrhy také musejí projít řadou příslušných řízení. Se zahájením stavby tak Braun počítá nejspíše v roce 2023.

Samotná stavba by měla trvat čtyři roky, hotova má být v roce 2027. O rok později by se do ní měli přestěhovat úředníci. Podle současného odhadu by výstavba měla přijít na 460 milionů eur, už nyní ale kancléřství počítá s tím, že bude i vzhledem k rostoucím cenám stavebních materiálů a práce nakonec o poznání dražší.