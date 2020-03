Německo se chystá podpořit ekonomiku stamiliardami eur, některé firmy možná zestátní | E15.cz

Ministr také řekl, že společnostem bude poskytnuta daňová úleva, včetně odkladů splátek. Stát by to mohlo vyjít na desítky miliardy eur, částka zatím není konečná, řekl Scholz a dodal, že případně by to mohlo být ještě více.

Vláda podle ministra nyní zvažuje, že některé podniky bude muset i zestátnit, respektive v nich převzít majetkový podíl. Zatím to ale není nutné, zdůraznil Scholz. "Přijímáme veškerá nezbytná opatření k ochraně zaměstnanců a firem," uvedl ministr.

Kabinet podle něj nebude s uvolněním pomoci váhat, je připraven jednat okamžitě, aby ukázal, že je ve svém odhodlání silnější než všechny případné ekonomické problémy. Vláda učiní vše, aby zabránila spekulacím v krizi kolem koronaviru, dodal.