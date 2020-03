Vláda kvůli koronaviru zavře hranice | E15.cz

Uzavření hranic Vláda zakázala vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí. Ve stejný čas začne platit také zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky. Zákaz vstupu do bazénů a sportovišť Vláda od sobotních 06:00 zakáže přítomnost veřejnosti v bazénech a turistických informačních centrech. Od stejného času zakáže přítomnost na venkovních i vnitřních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 30 lidí. Platí to i pro lyžařská centra. Zákaz prodeje v tržištích Zakazuje se prodej na maloobchodních trzích a tržištích. „Platí to například pro pražskou tržnici SAPA,“ řekl Babiš. Zákaz návštěv ve věznicích Vláda zakáže kvůli šíření koronaviru s účinností od půlnoci na sobotu návštěvy ve věznicích a detenčních ústavech. Vězni dostanou vícce času na telefonování. Zákaz provozu stacionářů Vláda od pondělí po dobu trvání nouzového stavu nařizuje všem denním stacionářům pozastavení činnosti. Kamiony v neděli Vláda kvůli koronaviru dočasně zrušila nedělní zákaz jízdy kamionů.