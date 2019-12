Německo v souvislostech: I Němci utíkají za lepší prací do ciziny | E15.cz

Studie, která staví na rozsáhlém dotazníkovém šetření zjistila, že do ciziny z více než devadesáti procent míří Němci s vysokoškolským vzděláním. „Dlouhodobější vycestování z Německa je doménou vysoce kvalifikovaných lidí,“ uvádí studie, která upozorňuje, že Německo tak každoročně přichází o velké procento nejvzdělanějších a nejnadanějších lidí.

V cizině chtějí vylepšit své vzdělání a zkušenosti v oboru, přes 80 procent lidí z dotazované více než tisícovky migrujících Němců uvedlo, že odcházejí za lepším životním standardem a vyšším platem. „Nejsou to lidé, kteří by byli zahořklí nebo zklamaní,“ vysvětluje Marcel Erlinghagen, profesor sociologie v Duisburgu-Essenu. „Jejich odchod do ciziny je motivován předpokladem vyšších profesních a osobních šancí,“ dodal.

Dlouhodobější čísla německého statistického úřadu ukazují, že Němci nejvíce směřují do zemí, kde nemají jazykovou bariéru. Za posledních deset let tak odešlo dvě stě tisíc Němců do rozvinutého a bohatého Švýcarska. Byli to především akademici a techničtí pracovníci. Dalších 108 tisíc lidí skončilo v Rakousku.

Mimo Evropu míří vzdělaní a dobře vyškolení Němci zejména do USA, kam v minulém desetiletí odešlo 127 tisíc německých občanů. Mírně přes 80 tisíc vzdělaných Němců skončilo v Británii. Očekává se, že velká část z nich se vrátí poté, co Británie vystoupí z Evropské unie a podmínky pro práci cizinců se zhorší.

Průzkum ukázal, že do ciziny odcházejí německé ženy a muži zhruba ve stejném počtu, oficiální statistiky německých úřadů ale uvádějí, že do zahraničí míří 55 procent mužů a jen 45 procent žen. Němky a Němci, kteří do ciziny odejdou – průměrně ve věku 37 let – se během pár let většinou vracejí zpátky do země; studie dokládá, že se vracejí dvě třetiny Němců, kteří odejdou za lepší prací, vyšším platem či rozvojem kariéry.

Odchod nejvzdělanějších, takzvaný brain train, je problémem i v jiných zemích. Podle údajů Eurostatu za lepším odejde ročně přes 165 tisíc Britů, téměř 200 tisíc Francouzů a 165 tisíc Španělů, mezi nimiž převládají lidé s vysokoškolským vzděláním. Z Polska takto ročně zmizí 45 tisíc lidí, z Rakouska 25 tisíc. Právě Rakousko patří k zemím, které své mizení mozků v cizině dlouhodobě probírají jako velkou hospodářskou ztrátu. Recept na to, aby nejvzdělanější lidé v Rakousku zůstávali, ale Rakušané zatím nenašli.