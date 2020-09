Německo v souvislostech: Rozpočtová odpovědnost versus boj s covidem | E15.cz

Posledních deset let vykazovala německá vláda přebytky veřejných rozpočtů. To bylo s nadšením přijímáno i v České republice, kde bylo Německo bráno jako vzor dobré rozpočtové politiky, která vychází z pravidla, že v lepších časech se dělají zásoby, jež se pak utrácí v době poklesu a ohrožení. Letos to poprvé po dlouhé době bude jinak a Německo se zadluží jako nikdy. A to právě proto, že je doba krize, a tím i vládního utrácení.