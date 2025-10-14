PPF, Penta i CSG. Největší finanční skupiny v Česku si chodí do domácností půjčovat peníze
Drobný investor v epicentru zájmu velkých českých hráčů. Taková je aktuální realita tuzemského trhu s firemními dluhopisy. Největší finanční skupiny v zemi si chodí stále častěji půjčovat od malých střádalů. Mají pro to pádný důvod – vyjde jim to levněji, než kdyby sháněly peníze u sobě velikostně rovných.
Jsou největší a vyrážejí pro peníze za těmi nejmenšími. Impéria jako PPF, Penta, Czechoslovak Group, KKCG anebo třeba Emma Capital. Ti všichni v posledním roce vydali anebo právě vydávají dluhopisy ušité na míru českým drobným investorům. Ti si v minulých letech prošli bondovým martýriem zahrnujícím miliardové pády mnohdy „noname“ firem, a o to víc teď hltají nabídky známých velkých hráčů. Pomyslný vděk přitom vyjadřují i tím, že se dokážou radovat i z nižšího úroku, než by za své peníze požadovali ostřílení burziáni.
„Důvodem může být nižší náročnost retailového investora,“ soudí expert portálu Dluhopisar.cz Martin Dočekal. Institucionální hráči, jako jsou banky, fondy a pojišťovny, mají podle něj zpravidla vyšší nároky na výnos a další klíčové vlastnosti dluhopisů, jako je typicky úroveň a kvalita zajištění. „Takže i přesto, že je prodej dluhopisů drobným investorům technicky dražší, celkově se může vyplatit více. V posledních letech velcí hráči zjistili, že pokud disponují dostatečnou historií a silnou značkou, dokážou od retailu získávat velmi levný kapitál ve velkých objemech,“ dodává Dočekal s tím, že jde o nový trend, který zdaleka nekončí.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!