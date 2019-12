Průzkum dává naději, že Německo nespadne do recese | E15.cz

Už řadu měsíců Německo ovládá strach z recese. Návrh státního rozpočtu na příští rok, který vláda Angely Merkelové opět předložila jako vyrovnaný, ale počítá s mírným růstem hospodářství. Všechny důležité ekonomické instituce v zemi předpovídají růst na úrovni půl procenta a výš. Naději na to, že Německo přece jen nespadne do recese, což by výrazně ovlivnilo i okolní silně závislé ekonomiky Visegrádu (Česko, Maďarsko, Polsko), přináší i nový průzkum spotřebitelské nálady. Společnost GfK, která tento ukazatel dlouhodobě sleduje, hlásí v předvánoční sezoně mírný nárůst.