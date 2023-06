Intel postaví ve Vratislavi továrnu na čipy, zaměstná tisíce lidí | e15.cz

Americká společnost Intel, která je největším světovým producentem počítačových čipů, postaví novou továrnu na výrobu čipů v polské Vratislavi. Investuje do ní 4,6 miliardy dolarů, zhruba sto miliard korun. Do roku 2027 by mělo v závodě vzniknout kolem dvou tisíc pracovních míst a podnik očekává, že další tisíce přibudou díky možnému nabírání nových pracovníků u dodavatelů. Podle polské vlády jde o jednu z největších investic tohoto druhu v historii země.