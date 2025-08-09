Od „skvělého chlapa“ k politickému minovému poli, aneb jak se vyvíjel vztah Trump–Epstein
V devadesátých letech se jejich cesty křížily na luxusních večírcích v Palm Beach i New Yorku, seděli spolu v letadlech, soupeřili o zaměstnance a lukrativní nemovitosti. S přibývajícími obviněními ze sexuálních deliktů proti Epsteinovi se ale veřejná rétorika Donalda Trumpa měnila – od označení „skvělý chlap“ přes opatrné distancování až po sliby odhalit takzvané Epstein files, tedy dokumenty související s vyšetřováním jeho zločinů a odhalení kontaktů odsouzeného delikventa. Dnes, více než třicet let od jejich prvního setkání, zůstává vztah obou mužů politicky výbušným tématem, které provází rozpory, nezodpovězené otázky a opakující se snahy frustrovaného Trumpa o distancování se.
90. léta: Večírky a letadla
Vztah mezi Donaldem Trumpem a Jeffreym Epsteinem se začal formovat kolem roku 1990, kdy byli oba známí podnikatelé v New Yorku a Palm Beach na Floridě. Zde se jejich cesty často křížily na opulentních večírcích. Epstein byl pravidelným hostem na akcích pořádaných v Trumpově rezortu Mar-a-Lago. V roce 1992 se zde například podle deníku The New York Times konala s několika mladými ženami soutěž „dívka z kalendáře“, kde byli jedinými přítomnými Trump a Epstein. Některé účastnice podobných večírků později proti oběma mužům vznášely různá obvinění.
Zároveň byli společně často spatřováni na Epsteinových soukromých letech, i přestože Trump na své sociální síti Truth Social loni tvrdil, že jeho letadlem nikdy neletěl. Letové záznamy zveřejněné jako důkaz v procesu s Maxwellovou ale dokazují, že během devadesátých let spolu letěli hned několikrát. V záznamech se kromě světových miliardářů a celebrit často objevuje i bývalý americký prezident Bill Clinton.
Kdo je Jeffrey Epstein?
Jeffrey Epstein byl americký finančník s úzkými vazbami na světové elity, který je známý skandálem sexuálního zneužívání dívek. Už v roce 2008 byl odsouzen za činy související s prostitucí nezletilé, avšak díky kontroverzní dohodě s prokuraturou dostal mimořádně mírný trest – 18 měsíců vězení, z nichž si odpykal jen 13. Navíc mu bylo povoleno šest dní v týdnu odjíždět z věznice do zaměstnání. Znovu byl zatčen až v roce 2019, tentokrát za obchodování s nezletilými. Než však mohl stanout před soudem, zemřel ve vazbě. Oficiálně byla jeho smrt označena za sebevraždu, avšak okolnosti vyvolaly množství konspiračních teorií. Kauza měla celosvětový ohlas a odhalila širší síť zneužívání, jejíž součástí byla i Epsteinova blízká spolupracovnice a partnerka Ghislaine Maxwellová, která byla později rovněž odsouzena.
Rok 2002: Epstein je „skvělý chlap“
V roce 2002 Trump o Epsteinovi v New York Magazine prohlásil, že je „skvělý chlap“. V tomto období, kdy Epstein začínal být známý pro své kontakty s mladými ženami, Trump také řekl: „Dokonce se říká, že má rád krásné ženy, stejně jako já, a že mnohé z nich jsou spíše mladšího věku. O tom není pochyb – Jeffrey si svůj společenský život užívá.“
Rok 2003: Obscénní přání k narozeninám
Deník The Wall Street Journal v červenci letošního roku uvedl, že Trump poslal Epsteinovi k 50. narozeninám dopis s namalovaným obrysem nahé ženy a textem, ve kterém oba muži přemítají o jakémsi tajném poznání: „Všechno nejlepší k narozeninám – a kéž by každý den byl dalším úžasným tajemstvím,“ uzavírá Trump tento imaginární rozhovor podle výše zmíněného deníku.
Americký prezident označil dopis za falešný, podal proti vydavateli žalobu a na své síti Truth Social dodal: „To nejsou má slova, takto nemluvím. Také nekreslím.“ Mnoho jeho skic se přitom v minulosti prodávalo v aukcích, v roce 2017 se Trumpovo zlatě podepsané panorama New Yorku vydražilo za 29 tisíc dolarů.
Rok 2004: Soupeření o nemovitost a mladé zaměstnankyně
Kolem roku 2004 se podle deníku The Washington Post vztah mezi Trumpem a Epsteinem začal zhoršovat, když oba muži soupeřili o koupi stejné nemovitosti na pobřeží Palm Beach. Podle Trumpových nedávných slov Epstein navíc „kradl mladé ženy“ z jeho rezortu Mar-a-Lago a sám je poté najímal. „Jakmile to znovu udělal, řekl jsem ,Zmiz odsud!‘“ dodal Trump.
Americký prezident také uvedl, že jednou z „ukradených“ zaměstnankyň byla Virginia Giuffreová, která představuje jednu z nejhlasitějších žalobkyň Epsteina a Maxwellové a ze sexuálního zneužívání obvinila také britského vévodu prince Andrewa. Giuffreová začala v Mar-a-Lago pracovat ve svých 16 letech a vévoda z Yorku ve sporu s ní v roce 2022 dosáhl mimosoudní dohody. Giuffreová začátkem roku 2025 spáchala sebevraždu.
Rok 2019: Distancování se
Po dalším zatčení Epsteina, při němž byl obviněn z obchodování s nezletilými za účelem sexuálního zneužívání, a jeho následné smrti v cele Trump v Oválné pracovně prohlásil, že není „Epsteinovým fanouškem“ a nemluvil s ním 15 let. Zdůraznil také, že ho znal pouze „jako každý v Palm Beach“, což odporuje jeho staršímu výroku o Epsteinovi jako o „skvělém chlapovi“. Tento moment otevřel mnoho otázek ohledně Trumpovy motivace popírat jejich přátelství.
Rok 2020: Podivné přání a spekulace
V roce 2020, kdy byla Ghislaine Maxwellová obviněna a později odsouzena za napomáhání zločinům Jeffreyho Epsteina, Donald Trump na tiskové konferenci v Bílém domě překvapil novináře i veřejnost svou reakcí. Na dotaz ohledně Maxwellové odpověděl: „Přeji jí hodně štěstí, ať je to cokoli,“ což okamžitě vyvolalo kritiku a pobouření. Jeho slova ostře kontrastovala s vážností obvinění, kterým Maxwellová čelila.
V pozdějším rozhovoru s novinářem Jonathanem Swanem se k tématu vrátil a svá slova dokonce zopakoval – opět jí popřál hodně štěstí a zároveň naznačil pochybnosti o Epsteinově smrti: „Byla to sebevražda? Zabili ho? Přeji jí (Maxwellové) hodně štěstí.“ V rozhovoru z roku 2023 na dotaz reportéra Tuckera Carlsona, zda věří, že byl Epstein v cele zabit, odpověděl: „Jistě, je to možné. Tedy, já tomu vlastně moc nevěřím, myslím, že se pravděpodobně zabil sám.“
Rok 2024: Sliby o zveřejnění spisů
V roce 2024, během prezidentské kampaně, Trump řekl reportérům televize Fox News, že by zveřejnil spisy týkající se Epsteina, nazývané Epstein files, pokud by měl tu možnost. Toto prohlášení vyvolalo širokou veřejnou diskuzi a znovu otevřelo otázky o vztahu mezi Trumpem a Epsteinem. Trump uvedl, že by zveřejnil veškeré materiály, včetně těch, které se týkají Epsteinovy smrti, a naznačil, že by byl ochoten prozkoumat, co se vlastně stalo.
Rok 2025: Trump už o Epsteinovi nechce slyšet ani mluvit
Od Trumpova návratu do úřadu čelí jeho administrativa kritice kvůli neochotě zveřejnit další dokumenty z Epsteinova vyšetřování, přestože dřív slibovala transparentnost. To popuzuje i příznivce prezidenta. Ministerstvo spravedlnosti na začátku července oznámilo, že už k věci nemá co dodat. Přesto volání po razantnější akci neutichá, což Bílý dům viditelně frustruje. Podle deníku Wall Street Journal navíc ministryně spravedlnosti Pamela Bondiová v květnu Trumpovi sdělila, že jeho jméno se ve spisech o Epsteinovi několikrát objevuje. Ačkoli to neznamená provinění, vyznění je politicky citlivé.
Reportéři se na Epsteina neustále vyptávají, což Trumpa dráždí a občas vede k zarážejícím odpovědím. „Nikdy jsem neměl tu čest navštívit jeho (Epsteinův) ostrov,“ prohlásil například o ostrově Little Saint James, na kterém docházelo k trestné činnosti. Koncem července tak svými výroky znovu rozšířil dlouhou řadu rozporuplných komentářů a udržel kauzu na titulních stranách. „Měli jsme nejlepších šest měsíců ze všech prezidentů v historii naší země, a falešné zprávy chtějí mluvit jen o hoaxu s Jeffreym Epsteinem!“ napsal tento měsíc na své sociální síti.
Napětí přiživila i paralelní linie příběhu – červencový výslech Ghislaine Maxwellové náměstkem ministryně spravedlnosti Toddem Blanchem. Obsah výpovědi ministerstvo nezveřejnilo, což zapadá do širšího obrazu informační uzavřenosti, kterou kritici Trumpovi vyčítají. Maxwellová je podle svých právníků ochotná znovu vypovídat před Kongresem, pokud dostane imunitu a zákonodárci přijmou její další podmínky. Za napomáhání ke zneužívání dívek si odpykává dvacetiletý trest a minulý týden byla přemístěna do vězení s minimální ostrahou.