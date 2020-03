Tokio 2020: Hry zatím budou. Olympiády jsou ale prokleté, hlásí japonský vicepremiér | E15.cz

Japonští pořadatelé letošních letních olympijských her v Tokiu stále věří, že bude možné akci uspořádat. A to i přes to, že například fotbalové mistrovství Evropy už bylo o rok posunuto. Navíc se očekává zrušení šampionátu v hokeji. Slavnostní zahájení olympiády je ale stále v plánu na 24. července. V posledních dnech proběhlo k plánům několik jednání na nejvyšší sportovně-diplomatické úrovni. "Olympiády jsou prokleté, každých 40 let se něco zlého stane," nechal se slyšet japonský vicepremiér Taro Aso.