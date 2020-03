Šéfové firem v Evropě nakupují „vlastní“ akcie a libra mezitím prudce padá | E15.cz

Slabá libra

Kurz britské měny se vůči dolaru propadl nejvýrazněji od referenda o brexitu. Libra je tak ve srovnání s americkým platidlem nejslabší za více než tři desítky let. Důvodem je nejen vzrůstající poptávka po dolaru, ale i rozpaky spjaté s podobou britského boje vůči koronaviru.

Premiér Boris Johnson naznačil, že by mohl uvrhnout Londýn do přísné karantény. Původně přitom chtěl razit mnohem benevolentnější přístup k pandemii než ostatní státy.

Akcie hledají dno

Futures na americké akcie naznačují jejich další propad. Indexy S&P 500 a Dow Jones dnes nejspíš čeká pokles o necelá tři procenta. Už včera přitom odepsaly přes pět procent. Dow Jones přišel již o téměř všechny zisky, které si připsal od inaugurace prezidenta Donalda Trumpa v roce 2017.

Zlato nezáří

Cena drahého kovu stagnuje těsně pod hranicí 1500 dolarů za unci. To je o sedm procent méně, než kurz zlata dosahoval před měsícem. V době nejistoty na trzích a plánovaného pumpování levných peněz do ekonomik zasažených pandemií by ale jeho hodnota měla podle předpokladů vylétnout. Část analytiků však vysvětluje, že spekulanti se při současné panice na trzích zbavují všeho, co má aspoň trochu cenu, aby měli k dispozici dostatek hotovosti na pokrytí ztrát.

Vědci intenzivně hledají lék na epidemii

V Číně probíhá výzkum a testování přípravků, které by mohly pomoci léčit nákazu koronavirem. „Avigan" vyvíjený společnosti Fujifilm se po jeho otestování 80 pacienty jeví poměrně nadějně v tom, že se díky němu tělo vypořádá s virem rychleji. Zmírňuje také respirační obtíže nakažených.

Evropští manažeři na nákupech

Ředitelé evropských firem nakupují akcie „svých“ podniků v míře pět let nevídané. Nynější akciový pokles vnímají jako skvělou investiční příležitost. Chopili se jí například manažeři společností BASF či Renault. Vyplývá to z dat agentury Bloomberg a společnosti Liberum.