Olympiáda bude příští rok koronaviru navzdory | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události:

Olympiáda v Tokiu bude

Odložené letní olympijské hry v Tokiu se uskuteční za rok, ať se děje, co se děje. Prohlašuje to člen Mezinárodního olympijského výboru John Coates. Prestižní sportovní turnaj prý začne 23. července 2021 bez ohledu na vývoj pandemie. Podle Coatese se událost zapíše do dějin jako „olympiáda, která pokořila koronavirus“. Organizátoři zatím počítají jen se sníženým počtem diváků a zjednodušenými ceremoniály.

Indie dohání Ameriku

Asijský stát má hned po Spojených státech druhý největší počet osob nakažených koronavirem. V Indii bylo za posledních 24 hodin zaznamenáno přes 90 tisíc nových případů. Celkový počet nemocných tím podle statistik stoupl na více než 4,2 milionu, čímž země předstihla Brazílii. Prudký nárůst nastal poté, co vláda začala masivně uvolňovat bezpečnostní restrikce, aby nastartovala ekonomiku.

Z trhů a burz:

Cenné papíry v minusu

Americké akciové burzy v závěru minulého týdne oslabily. Investoři se totiž obávají, že jsou cenné papíry technologických firem příliš drahé a oživení zaoceánské ekonomiky probíhá pomalu a nerovnoměrně. Index S&P 500 klesl o 0,81 procenta, Dow Jones umazal 0,56 procenta a Nasdaq Composite se snížil o 1,27 procenta. V minusu skončily i všechny hlavní evropské burzy. Dnes bude obchodování v USA a Kanadě přerušeno kvůli svátku práce.

Chystá se boom nových firem

Řada mladých společností se v nadcházejících měsících chystá poprvé nabídnout k obchodování své akcie. Patří k nim německý výrobce karavanů Knaus Tabbert, britský maloobchodní řetězec Hut Group nebo francouzská farmaceutická firma Sanofi. IPO trhy se po letošním útlumu způsobeným koronavirem začínají opět probouzet.

Video dne:

„Chci vám jen říct, mladým i starým, i těm, co jsou starší než já, je tu spousta věcí, pro které stojí za to žít...“

Afroameričan Jacob Blake, jehož střet s policií odstartoval masové protirasistické protesty v americkém státě Wisconsin, se zotavuje ze střelného zranění a natočil vzkaz pro své podporovatele.

