Tesla se nedostala do prestižního akciového indexu | E15.cz

Výrobce elektrických aut Tesla nebyl zatím zařazen do akciového indexu Standard & Poor's 500. Rozhodnutí společnosti S&P Dow Jones Indices je velkou ranou pro investory Tesly, kteří obecně očekávali, že firma bude zahrnuta do indexu díky příznivé červencové čtvrtletní výsledkové zprávě, uvedla agentura Reuters. Akcie společnosti pro oficiálním ukončení obchodování proto klesly až o osm procent.

S&P Dow Jones Indices oznámila, že od 21. září se součástí indexu stanou internetový prodejce Etsy, výrobce polovodičů Teradyne a farmaceutická technologická firma Catalent. Nahradí tak firmy H&R Block, Coty a Kohls.

Indexový analytik S&P Dow Jones Indices Howard Silverblatt odmítl říct, proč nebyla Tesla zahrnuta do indexu S&P 500. „Trh se neustále mění a my to musíme zohlednit v našich indexech,“ prohlásil Silverblatt.

Tržní kapitalizace Tesly je více než 370 miliard dolarů (8,3 bilionu korun). Je tak jednou z nejhodnotnějších firem na Wall Street. I při poklesu akcií v tomto týdnu z předchozího rekordu o 16 procent zůstává hodnota Tesly vyšší, než hodnota 95 procent současných firem z indexu S&P 500, včetně společností Johnson & Johnson a Procter & Gamble. Firmy Etsy, Teradyne a Catalent mají dohromady tržní hodnotu zhruba 40 miliard dolarů.

Akcie Tesly v letošním roce stouply o téměř 400 procent. Firma patří mezi nejvíce milované, ale také nenáviděné tituly na Wall Street. V poslední době růst akcií firmy táhly nečekaně silné čtvrtletní výsledky zveřejněné v červenci, ale také sázky na to, že bude zařazena do indexu S&P 500, což by spustilo masivní poptávku po akciích firmy od fondů, které index sledují.

S&P Dow Jones Indices dohlíží na index a upravuje ho čtvrtletně, jednotlivé firmy však mohou být měněny častěji. Mluvčí Ray McConville agentuře Bloomberg řekl, že výbor pro index může učinit změny v indexu kdykoliv.

Zahrnutí Tesly do prestižního indexu se všeobecně čekalo, protože firma v červenci vykázala zisk čtvrté čtvrtletí za sebou, čímž překonala poslední velkou překážku začlenění. Skeptici však poukazují na to, že pouhé splnění kritérií nezaručuje přidání firmy do indexu.