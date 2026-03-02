Sen o revolučním slovenském čipu upadá. Firma dluží za výplaty, odvody i nájem, týká se to i Česka
- Tachyum vrství dluhy, nemá dotaci ani investora, vývoj čipu se vleče.
- Ztráta v milionech eur, záporný kapitál skoro čtrnáct milionů eur.
- Tape-out chybí, jen simulace. Dvounanometrová výroba je nejistá.
Slovenská společnost Tachyum už několik let slibuje, že na trh vypustí údajně revoluční procesor Prodigy, který má být výrazně rychlejší a energeticky úspornější než konkurence od firem jako Nvidia, Intel nebo AMD. V současné době to ale nevypadá na šťastný konec, čemuž dlouhodobě naznačují i neustálé odklady vydání procesoru.
Firma vrství dluhy vůči pojišťovnám, dluží i za nájem kanceláří a na mzdách zaměstnancům. Nedostala také slíbenou dotací od Evropské unie. Česká pobočka kvůli tomu čelila návrhu na insolvenci. Problém bude mít také tuzemský investiční fond, který v Tachyu drží podíl.
Měsíce bez výplat
Dluhy Tachya vůči slovenským pojišťovnám za odvody za zaměstnance podle současných údajů ve slovenském obchodním rejstříku činí zhruba 171 tisíc eur, přes čtyři miliony korun. Roční ztráta společnosti se pohybuje v řádech milionů eur. Záporný vlastní kapitál se dostal na skoro 14 milionů eur.
