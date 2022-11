Opioidová aféra v USA: Farmaceutické firmy hodlají vyplatit 341 miliard | E15.cz

Dohoda nařizuje společnosti Walgreens Boots Alliance vyplatit 5,7 miliardy dolarů (asi 141 miliard korun), Walmartu 3,1 miliardy dolarů (asi 77 miliard korun) a CVS Health Corporation pět miliard dolarů (asi 124 miliard korun) za pět let. Žádná ze společností neuznala v kauze vinu.

Opioidová krize v USA je pokračujícím fenoménem závislosti více než devíti milionů Američanů na opioidech, kterou si vybudovali užíváním určitých typů léků na bolest, takzvaných opioidů. Opioidem je například i heroin podávaný v některých zemích světa, například v Británii, výjimečně na předpis jako lék.

List The Guardian s odkazem na data americké vlády uvádí, že v souvislosti s opioidovou krizí na předávkování zemřelo od roku 1999 téměř 650 tisíc lidí. Americké státní a místní vlády podaly na farmaceutické společnosti sérii tisíců žalob. Podle nich výrobci bagatelizovali účinky svých opioidových léků a distributoři a lékárny zavíraly oči před tím, že předpisy se staly subjektem ilegálního obchodu.

„Víme, že bezohledné praktiky vydávání léků, poháněné touhou po zisku, tuto krizi způsobily,“ řekl Paul Geller, jeden z advokátů, který v jednáních zastupoval místní vlády. „Tato ujednání přinesou miliardy dolarů komunitám, které zoufale potřebují finance na boj s opioidovou epidemií závislostí,“ dodal Geller.

Hlavní advokát CVS Tohmas Moriarty v prohlášení řekl, že dohoda „je v nejlepším zájmu zákazníků i akcionářů“.

Walgreens v podání americké Komisi pro kontrolu cenných papírů uvedla, že nadále věří, že má silné právní argumenty a bude se nadále s vervou bránit před jakýmikoli budoucími žalobami, které stojí mimo dnešní dohodu. Walmart neodpověděl AP na žádost o komentář.

CVS, Walgreens a Walmart jsou podílem na trhu třemi největšími prodejci léků ve Spojených státech. V srpnu nařídil soud týmž společnostem vyplatit 650 milionů dolarů (16,1 miliardy korun) dvěma okresům ve státě Ohio.

Pokud bude dnešní předběžná dohoda uzavřena definitivně, skončí většina dlouholetých právních sporů v rámci opioidové krize, ačkoliv několik dalších nadále pokračuje, především proti menším, regionálním farmaceutickým společnostem.

Spor nekončí například pro firmu Purdue Pharma, jejíž lék proti bolesti na předpis OxyContin způsobuje rychlou závislost a je široce vnímán jako ten, který opioidovou krizi odstartoval.

O aféře natočila dokument „All the Beauty and the Bloodshed“ („Všechna ta krása a zabíjení“) americká režisérka Laura Poitrasová, letos na festivalu v Benátkách za něj dostala hlavní cenu Zlatého lva. V dokumentu kromě jiných vystoupila i Nan Goldinová, která se jako aktivistka zapojila do boje proti rodině Sacklerových, kteří Purdue Pharma vlastní, a sama upadla do závislosti na OxyContinu, který jí lékaři předepsali na tlumení bolesti po operaci.