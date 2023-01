Opít se v Dubaji vyjde levněji. Metropole zrušila obří daň na prodej alkoholu | E15.cz

Dubaj zrušila od 1. ledna třicetiprocentní daň na prodej alkoholu. Nejlidnatější město Spojených arabských emirátů si chce tímto krokem upevnit své postavení coby hlavního turistického centra v Perském zálivu, píše deník The Financial Times. Nové pravidlo má prozatím platit do konce letošního roku. Není tedy jasné, zda jde o trvalou změnu. Zástupci dubajského gastronomického průmyslu přesto jásají.