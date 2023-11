Picassův obraz se prodal za 139 milionů dolarů | e15.cz

Nečekaně velký úspěch zaznamenala malba Femme à la montre od Pabla Picassa. Na jedné z prvních velkých aukcí podzimní sezony v New Yorku se prodala za více než 139 milionů dolarů. Je to druhá nejvyšší suma, kterou kdy kdo v aukci za Picassovo dílo zaplatil. Mezi desítku nejhodnotnějších obrazů na světě se ale nedostane. Které to jsou?

Femme à la montre, v překladu Dáma s hodinkami, je portrétem Picassovy milenky Marie-Thérèse Walterové. Picasso obraz vytvořil v roce 1932, který bývá mezi historiky umění označován jako Picassův „rok zázraků“. Tehdy se španělský malíř připravoval na svou první velkou retrospektivní výstavu v Paříži ke svým padesátinám.

Dámu s hodinkami zařadila v roce 1968 do své kolekce Emily Fisher Landau, jedna z největších sběratelek umění 20. století. Když letos zemřela, čítala její kolekce stovky děl. V roce 2010 odkázala skoro čtyři stovky obrazů Muzeu amerického umění Whitneyové v New Yorku. Dalších 120 děl šlo do newyorské aukce společnosti Sotheby’s.

Femme à la montre se po aukci zařadila mezi nejhodnotnější malby světa. Na první desítku ale cena necelých 140 milionů dolarů nestačí.

Podívejte se, kdo do TOP10 naopak patří:

Mona Lisa (Leonardo da Vinci). Hodnota obrazu se obvykle stanovuje podle poslední aukční ceny. Tuto metodu ale v případě zřejmě nejcennějšího obrazu na světě nelze použít. Slavný portrét z 16. století totiž patří od roku 1804 do sbírek pařížského muzea Louvre a dle práva je majetkem francouzského lidu. Jediné oficiální stanovení hodnoty proběhlo v roce 1962, kdy byla Mona Lisa pojištěna na sto milionů dolarů. Různé nedávné odhady počítající s inflací se rozcházejí, uvádějí hodnotu přibližně mezi 800 a 900 miliony dolarů. V roce 2020 francouzský podnikatel přišel s návrhem Monu Lisu prodat a pomoci tak zemi v překonání dopadů pandemie koronaviru. Cena by se podle něj mohla vyšplhat až na 50 miliard dolarů vzhledem k tomu, jaké příjmy z cestovního ruchu obraz vytváří.Autor: profimedia.cz

Salvator Mundi (Leonardo da Vinci). Druhý nejdražší obraz svou tržní cenu již zná. Obraz Krista Spasitele vydražil v roce 2017 saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán za 450 milionů dolarů. Za vysokou cenou může být i příběh obrazu – malba na 200 let zmizela, v roce 2005 ji výrazně poničenou objevili obchodnicí s uměním na malé dražbě v New Orleans. Renomovaná restaurátorka Dianne Modestini následně určila, že se jedná o ztracenou da Vinciho malbu. Někteří odborníci ale jeho autorství zpochybňují.Autor: profimedia.cz

Interchange (Willem de Kooning). Abstraktní městská krajina od nizozemského malíře vznikla v roce 1955. O šedesát let později za ni Kenneth C. Griffin, šéf hedgeového fondu Citadel, zaplatil 300 milionů dolarů. Jde o nejvyšší cenu kdy zaplacenou za moderní umění. Malbu má v zápůjčce galerie Art Institute of Chicago.Autor: profimedia.cz

Hráči karet (Paul Cézanne). Postimpresionistická malba vznikla v pěti variantách, které se liší jak provedením, tak velikostí plátna. Část z nich je vystavena ve veřejných sbírkách. Jednu ze starších variant dlouhodobě vlastnil řecký sběratel Georges Embiricos, od nějž ji v roce 2011 koupila katarská královská rodina. Údaje o ceně se liší, nejnižší zmiňovaná suma činí 250 milionů dolarů.Autor: profimedia.cz

Nafea Faa Ipoipo (Paul Gauguin). Olejomalba z roku 1892, jejíž název se překládá jako Kdy se vdáš?, zachycuje dvojic tahitských domorodých dívek. Obraz naposledy změnil majitele v roce 2015, oficiálně nebyl kupec oznámen. Hovoří se ale o katarské královské rodině, někdy bývá jako majitelka přímo uváděna korunní princezna Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani. Cena měla podle některých specializovaných webů činit necelých 210 milionů dolarů, jiní uvádějí o 20 milionů dolarů vyšší sumu.Autor: profimedia.cz

Číslo 17A (Jackson Pollock). Malba vznikla v roce 1948. O rok později ji otiskl magazín Life a pomohl tak nastartovat Pollockovu kariéru. Již zmíněný Kenneth C. Griffin dílo v roce 2015 koupil za 200 milionů dolarů.Autor: profimedia.cz

Vlajkonoš (Rembrandt). Autoportrét slavného nizozemského malíře vznikl v roce 1636. V minulosti malbu vlastnil například anglický král Jiří IV., v roce 1844 se stal majetkem bankéřské rodiny Rothschildů. V roce 2021 nizozemská vláda oznámila záměr obraz vykoupit, aby se stal součástí sbírek nizozemského kulturního dědictví. O rok později se transakce uskutečnila, kupní cena činila 175 milionů eur, tedy v přepočtu 198 milionů dolarů.Autor: profimedia.cz

Neprostřelená modrá Marilyn (Andy Warhol). Loni změnilo majitele jedno z nejslavnějších děl Andyho Warhola. Jeden ze série obrazů herečky Marilyn Monroe nazývané „Shot Marilyns“ koupil v aukci za 195 milionů dolarů americký obchodník s uměním Larry Gagosian. Název série získala díky události, kdy do Warholova ateliéru přišla jeho známá, performance umělkyně Dorothy Podber, a začala náhodně pálit do kolem postavených děl. Warhol posléze poškozené obrazy opravil, jména jim už ale zůstala.Autor: profimedia.cz

Č. 6 (fialová, zelená a červená) (Mark Rothko). Jedno z nejvýznamnějších děl moderního umění se postaralo o mezinárodní skandál. V roce 2014 obraz francouzský obchodník s uměním Yves Bouvier prodal ruskému miliardáři Dmitrijovi Rybolovlevovi za 186 milionů dolarů. Rybolovlev později Bouviera několikrát zažaloval a obviňoval jej z toho, že Č. 6 a další prodaná umělecká díla záměrně nadhodnotil.Autor: profimedia.cz

Marten Soolmans a Oopjen Coppit (Rembrandt). Dvojici svatebních portrétů namaloval Rembrandt v roce 1634, a přestože jde o dva samostatné obrazy, zůstaly vždy pohromadě. V roce 1878 se staly majetkem rodiny Rothschildů. V roce 2015 se amsterdamské Rijksmuseum a pařížský Louvre dohodly na tom, že obrazy koupí do společného vlastnictví a v jejich vystavování se budou střídat. Kupní cena dosáhla 180 milionů dolarů.Autor: profimedia.cz