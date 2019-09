Požár lodi u Kalifornie si vyžádal několik desítek mrtvých | E15.cz

Kvůli nebezpečným podmínkám pod lodí, ležící asi dvě desítky metrů od břehu, nemohli potápěči vytáhnout na hladinu pět nalezených těl a není jasné, kdy tak budou moci učinit.

"Měli bychom být připraveni na nejhorší," uvedla kapitánka Monica Rochesterová z pobřežní stráže. Podle poručíka Matthewa Krolla se mrtví nejspíše utopili, alespoň podle stavu čtyř prvních nalezených těl.

Loď, která vzplála v pondělí kolem půl čtvrté ráno místního času (půl hodiny po poledni středoevropského letního času), se ještě po třech hodinách snažily hasičské čluny uhasit, než se trosky potopily. Ostrov Santa Cruz, při jehož severním břehu loď plula, je vzdálený asi sto kilometrů západně od Los Angeles.

Výletní loď Conception o délce 23 metrů využívali hlavně potápěči k podmořským výpravám při kalifornském pobřeží. Na palubě byly podle médií skoro čtyři desítky lidí. Po náhlém propuknutí požáru se podařilo skokem do moře zachránit pěti lidem z šestičlenné posádky, kteří spali na horní palubě; v nafukovacím člunu dopluli na jinou loď, The Grape Escape, kotvící nedaleko.

Ostatní lidé, kteří si třídenní výletní plavbu zaplatili, spali v podpalubí. Po pohřešovaných pátraly vrtulníky, záchranná plavidla a lodě pobřežní hlídky. Sebevražedný atentátník se odpálil na svatbě v Kábulu. Připravil o život desítky lidí

Vlastníci lodě The Grape Escape, Bob a Shirley Hansenovi, řekli listu The New York Times, že spali, když je probudilo bušení na trup jejich rybářské lodi, dlouhé 18 metrů. "Když jsme se podívali ven, druhá loď byla celá v plamenech, od přídě až po záď," řekl Hansen. "Viděl jsem v dírách na jejím boku oheň. Každou chvíli se ozývaly výbuchy. Na něco takového se nemůžete připravit. Bylo to hrozné. Oheň byl příliš velký. Nebylo nic, co bychom mohli udělat," dodal.

Podle Hansena se dva členové posádky vrátili ke Conception, aby se pokusili najít lidi, kteří přežili, ale nikoho nenašli.

"Nemám žádné další informace," řekla Rochesterová na otázku, zda se posádka pokusila pomoci ostatním lidem na palubě.