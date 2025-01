Požáry v Los Angeles mohou zesílit, hašení má zkomplikovat silný vítr

Počet obětí ničivých požárů v Los Angeles se zvýšil z 11 na nejméně 16, informoval úřad losangeleského koronera. Následující dny budou klíčové, neboť má v oblasti zesílit vítr, což práci hasičům zkomplikuje. Do Kalifornie se podle svého týmu chystá zvolený prezident Donald Trump, termín návštěvy však dosud stanoven nebyl. Mexiko mezitím na pomoc svým severním sousedům vyslalo 70 hasičů. Nejdříve v pondělí by do Kalifornie měli dorazit také hasiči a speciální vybavení z Kanady. Podle guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma nyní s požáry bojuje asi 14 tisíc hasičů.