Izrael spustil vzdušné údery dnes v noci na mnoha místech Pásma Gazy, od severu přes města Gaza a Chán Júnis až po Rafáh na jihu. Netanjahu a Kac nařídili armádě „zasáhnout silou“ proti Hamásu, jenž při dosavadních vyjednáváních nesouhlasil s propuštěním dalších rukojmích, které Izrael požaduje pro vyjednání trvalého klidu zbraní. „V Gaze se otevřou pekelné brány,“ uvedl podle webu listu The Times of Israel (ToI) Kac, podle něhož dopadne na Hamás dosud neviděná síla, pokud nepropustí všech 59 zbývajících rukojmích. Činitel izraelské armády citovaný Reuters uvedl, že vojsko židovského státu povede vzdušné údery tak dlouho, jak to bude nutné, a že nemusí zůstat jen u nich. Cílem dnešních útoků jsou podle něho představitelé Hamásu a jeho infrastruktura.

Izraelské úřady zároveň z bezpečnostních důvodů rozhodly, že dnes zůstanou zavřené školy v oblastech blízkých hranicím Pásma Gazy.

Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví zemřelo při útocích nejméně 200 lidí. Předchozí údaje místních zdravotníků hovořily o nejméně 80 mrtvých včetně řady dětí, a o dalších 150 zraněných.

Dva měsíce klidu skončily

Údery s dlouho nevídanou intenzitou přišly dva měsíce po uzavření dohody z 19. ledna, která ukončila 15 měsíců trvající boje, jež začaly předloni v říjnu po vpádu Hamásu do Izraele.

První fáze příměří skončila po 42 dnech 1. března, od té doby až do dneška však Izrael sahal pouze k ojedinělým úderům. Hamás v rámci dohody vyměnil 25 živých a osm mrtvých rukojmí za téměř 2000 Palestinců vězněných v Izraeli. O druhé fázi nyní vyjednávají USA, Katar a Egypt v katarském Dauhá. Pokud se podaří dohodnout, měli by být propuštěni zbývající rukojmí, z Pásma Gazy by se měly stáhnout izraelské jednotky a měl by nastat trvalý mír.

Útok ohrožuje rukojmí, obávají se jejich rodiny

Rodiny izraelských rukojmí, které stále zadržuje palestinské teroristické hnutí Hamás, nové izraelské údery v Pásmu Gazy kritizují a volají po návratu k příměří. V prohlášení, ze kterého citoval deník The Guardian, rodiny označily za podvod tvrzení Izraele, že cílem útoků je zvýšit tlak na propuštění zadržovaných lidí.

„Tvrzení, že válka se obnovuje kvůli propuštění rukojmí, je naprostý podvod - vojenský tlak ohrožuje rukojmí a vojáky,“ uvedly rodiny. „Musíme se vrátit k příměří,“ vyzvaly.

Konflikt v Pásmu Gazy začal poté, co ozbrojenci Hamásu a jeho spřízněných skupin pozabíjeli na jihu Izraele na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Při odvetné ofenzivě izraelské armády podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy spravovaného Hamásem zahynulo či se pohřešuje v sutinách na 62 tisíc lidí.