Průzkum: Rozdíly v platech mužů a žen zmizí za 202 let | E15.cz

Rozdíly v ekonomických příležitostech mezi muži a ženami zůstávají stále velmi významné. Ačkoliv se například nerovnost platů daří pozvolna odbourávat, podle zprávy Světového ekonomického fóra by se při současném tempu platy mužů a žen srovnaly až za 202 let.

Výsledky letošního šetření, na které upozornila agentura Bloomberg, vykazují mírné zlepšení proti těm z minulého roku – z těch poprvé za posledních deset let vyplynulo, že se rozdíly ve zkoumané době zvětšily. Pokud by jednotlivé země pokračovaly v aktuálně nastoleném tempu odbourávání rozdílů, nejrychleji by rovného postavení dosáhli obyvatelé západní Evropy – za 61 let.

Naopak nejdéle si na rovné postavení počkají ženy ve východní Asii a v Tichomoří, a to 171 let. Světový průměr pak dle dat Světového ekonomického fóra činí 108 let. Navíc jen třetina všech pracovníků ve vedoucích manažerských pozicích jsou ženy. Nejlepší postavení mají ženy pracující na Islandu.

„Žádná země zatím nedosáhla genderové rovnosti bez ohledu na míru vyspělosti, region nebo typ ekonomiky. Genderová nerovnost je realitou po celém světě, kterou nacházíme ve všech aspektech života žen,“ řekla Anna-Karin Jatfors, regionální ředitelka odnože OSN zaměřené na genderovou rovnost.

Cestu k nápravě mohou dle Jatforsové urychlit zavedení politik rovného odměňování, investice do péče o rodiče a starší osoby nebo uzákonění právní ochrany zaměstnaných žen v době těhotenství.

Zpráva také varuje před významnými nerovnostmi v rychle se rozšiřujícím sektoru umělé inteligence. Platový rozdíl je zde třikrát větší než v ostatních odvětvích. Zatímco ženy jsou častěji zaměstnány jako datové analytičky nebo manažerky informací, muži obsazují lukrativnější pozice typu vedoucí technik.

V nejméně nevýhodné pozici jsou ženy, zabývající se umělou inteligencí v Singapuru, Itálii a Jihoafrické republice. Ženy zde tvoří 28 procent pracovní síly, což je nejvíce ze všech zkoumaných zemí.