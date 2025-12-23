Putin odvolal velvyslance v České republice, Zmejevského střídá Anna Ponomarjovová
- Vladimir Putin odvolal ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského a novou velvyslankyní v Praze jmenoval Annu Ponomarjovovou.
- Změnu potvrdily prezidentské dekrety Kremlu i ruská média; české ministerstvo zahraničí ji vzalo na vědomí.
- Zmejevskij působil v diplomatických službách od roku 1979, velvyslancem v Česku byl od roku 2016.
Ruský prezident Vladimir Putin z postu ruského velvyslance v České republice odvolal Alexandra Zmejevského, který funkci zastával od roku 2016, a novou velvyslankyní v Praze jmenoval Annu Ponomarjovovou. Vyplývá to z prezidentských dekretů s dnešním datem, které zveřejnil Kreml.
O změně na diplomatickém postu v české metropoli, na kterou upozornila Česká televize, mezitím informovala ruská média včetně agentury TASS.
"Ministerstvo zahraničních věcí o výměně ruského velvyslance v ČR ví a bere ji na vědomí," sdělil mluvčí české diplomacie Daniel Drake.
List Kommersant napsal, že Zmejevskij je v diplomatických službách od roku 1979, na konci 90. let působil v ruské misi při OSN a následně se stal stálým zástupcem Ruska u mezinárodních organizací ve Vídni. Od 19. února 2016 zastával post velvyslance v Česku.