Bitcoin padnul hlouběji pod 70 tisíc dolarů, bolest nemusí být zdaleka u konce
- Kryptoměny strmě padají. Bitcoin poprvé od listopadu 2024 klesl pod hranici 70 tisíc dolarů.
- Trh s kryptoměnami přišel v rozmezí jednoho dne o desetinu tržní hodnoty, tedy zhruba 300 miliard dolarů.
- Propad cen bitcoinu a krypta může pokračovat.
Cena největší a nejznámější kryptoměny bitcoin ve čtvrtek poprvé od listopadu 2024 klesla pod 70 tisíc dolarů (1,44 milionu korun). Kolem osmé hodiny večerní dosahoval její kurz 65 tisíc dolarů. Bitcoin oslabil o desetinu během 24 hodin, jiné virtuální mince na tom byly ještě hůře. Solana umazala třináct procent, XRP dvacet.
Ještě v říjnu loňského roku se přitom bitcoinu podařilo vyšplhat na dosavadní historický rekord 126 tisíc dolarů. Citelně oslabují také akcie největšího korporátního držitele bitcoinů na světě. Společnost Strategy Michaela Saylora, která vlastní přes 700 tisíc těchto mincí z jejich maximální možné nabídky 21 milionů, ztratila během půl roku 70 procent tržní hodnoty.
Nejnovější propad cen kryptoměn byl podle analytiků vyvolán nominací Kevina Warshe na nového předsedu americké centrální banky (Fed).
Nakupování ve slevě
Warsh pravděpodobně podpoří nižší úrokové sazby, ale neočekává se od něj překotný a radikální přístup jako u jiných potenciálních kandidátů. V reakci začal posilovat dolar, který do té doby kvůli tlaku prezidenta Donalda Trumpa na Fed spíše oslaboval.
Mezi fanoušky kryptoměny jsou ale zatím patrná ohniska víry v budoucí odraz virtuálních měn. Pád jejich cen využívají k nákupům. „Jen za poslední týden se objemy nákupů zvýšily proti stejnému období v lednu zhruba o 20 procent. Část trhu sází na to, že se bitcoin vrátí k růstu, a proto začíná nakupovat, i když u krátkodobých spekulací jde o výrazně rizikovou aktivitu,“ říká ředitel směnárny Bit.plus Martin Stránský. „Tyto korekce jsou pro bitcoin už typické a z dlouhodobého pohledu nepředstavují změnu fundamentu.“
„Domníváme se, že širší pokles je způsoben především masivními výběry z institucionálních burzovně obchodovaných fondů (ETF). Od poklesu v říjnu 2025 z těchto fondů každý měsíc odtékají miliardy dolarů,“ uvedli ve zprávě pro klienty analytici Deutsche Bank.
Bitcoin a lekce z historie
Z historického hlediska má 17 let stará kryptoměna i zbytek trhu ještě kam padat. Cena bitcoinu se opakovaně ze svého vrcholu zřítila o 70 a více procent.
Například v roce 2022 ztratilo největší kryptoaktivum během jednoho roku 74 procent hodnoty. Dočasně kleslo na 16 tisíc dolarů. „Je to prakticky nespočítatelné, ale jsem přesvědčený, že nebýt Michaela Saylora, burzovně-obchodovaných fondů, různých strukturovaných produktů a institucionální poptávky, stál by dnes bitcoin klidně méně než 40 tisíc dolarů,“ míní manažer fondu Dopamine Investments Roman Panuška.
Pokud je krypto stále relevantní sektor, širší společenský zájem o nakupování kryptoměn nakonec musí podle manažera příjít. Ale měl by prý přijít poměrně brzy. „Pokud je krypto relevantní, musí výkonnostně ,dohnat' ostatní třídy aktiv a nemá času nazbyt,„ dodal Panuška. V opačném případě hrozí kryptoměnám konec coby slepé vývojové větvi.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.
Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu
Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.
2010
„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.
2011
„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.
2014
„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.
2015
Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích.
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.
2017
„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.
2018
„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.
2021
„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.
2023
„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum." Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS.
„Já céčka kupovat nechci." Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský.