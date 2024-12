Syrská armáda naopak prohlásila, že její síly pokračují ve vojenských operacích proti „teroristickým skupinám“ v okolí měst Hamá či Homs. Jedná se o oblasti, kde se v posledních dnech stupňovaly střety mezi povstalci a provládními oddíly. Armáda v novém prohlášení podle agentury Reuters uvedla, že Sýrie čelí rozsáhlému spiknutí, a vyzvala občany, aby zůstali ostražití při obraně stability a suverenity země.

Lidé v Damašku a v dalších syrských městech podle médií oslavují pád režimu autoritářského prezidenta Bašára Asada, který vládl 24 let. Povstalci slibují vybudovat novou a mírumilovnou Sýrii, kde bude místo pro každého obyvatele této blízkovýchodní země. Zároveň vyzvali k návratu Syřanů ze zahraničí do vlasti. Syrský premiér Muhammad Ghazí Džalálí je podle zpravodajské televize Al-Džazíra připraven předat moc.

Zhroucení Asadovy vlády následuje jen několik dní po zahájení nové povstalecké ofenzivy a pouze několik hodin po dobytí Homsu a ovládnutí Damašku. Bílý dům informoval, že americký prezident Joe Biden mimořádný vývoj v zemi sleduje.

„Tyran Bašár Asad uprchnul,“ oznámili povstalci na síti Telegram. Kam se hlava státu uchýlila, není jasné. Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) tvrdí, že prezident opustil Sýrii. Al-Džazíra upozornila na poslední let z metropole, který náhle zmizel z obrazovek radarů nad Homsem. Není jasné, co se s letounem stalo a zda na palubě byl právě Asad.

Dění v Sýrii po několika letech prakticky zamrzlého syrského konfliktu nabralo v posledních dnech rychlý spád. Povstalci pod vedením islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) před týdnem ve středu zahájili na severu země úspěšnou ofenzivu, při které rychle dobyli města Halab (Aleppo), Hamá a v noci na neděli i Homs či Kusajr, odkud se stáhlo libanonské a proíránské militantní hnutí Hizballáh podporující Asada. Řadu míst vládní vojsko vyklidilo prakticky bez boje.

Média během soboty informovala, že rebelové jsou na předměstí hlavního města, a v noci na neděli přišly zprávy z damašského letiště o tom, že se z něj stáhly vládní síly. Následně agentury psaly, že z centra metropole se ozývá intenzivní střelba. Povstalci nicméně uvedli, že vstup do města byl hladký, neboť armáda se v ulicích nerozmístila. Na internetu podle deníku The Guardian kolovala videa, na kterých se vojáci na ulicích v Damašku zbavují uniforem.

Spolu s osvobozením Damašku oznámili rebelové otevření bran věznice v Sidnáji na damašském předměstí, které bylo dějištěm režimních represí a hromadných poprav.

Lidé v syrských městech oslavují Asadův pád. Na ústředním náměstí v metropoli se shromáždil dav tisíců lidí, který provolával slávu znovunabyté svobodě.

Vůdce povstaleckého islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) Abú Muhammad Džúlání prohlásil, že žádné opoziční uskupení v Damašku nesmí převzít kontrolu nad veřejnými institucemi, které až do oficiálního předání zůstávají pod kontrolou Džalálího. Toho označil jako bývalého premiéra.

Džalálí řekl, že opozice podává ruku ke spolupráci a že on nabízí tu svou. Uvedl, že zůstává v Damašku, aby zajistit fungování institucí a poklidné předání moci.

Asad utekl ze své země, protože Rusko nemělo zájem ho dále chránit, řekl Trump

Syrský prezident Bašár Asad utekl ze své země, protože Rusko nemělo zájem ho dále chránit, je přesvědčen zvolený americký prezident Donald Trump. Rusko podle něj zájem o Sýrii ztratilo kvůli válce na Ukrajině. Trump to v neděli napsal na své sociální síti Truth Social v reakci na to, že syrští povstalci dobyli Damašek.

„O Sýrii ztratili veškerý zájem kvůli Ukrajině, kde leží téměř 600 tisíc ruských vojáků zraněných nebo mrtvých ve válce, která nikdy neměla začít a která by mohla trvat věčně,“ uvedl Trump, podle něhož jsou nyní Rusko i Írán oslabené země. Oba státy patřily k nejbližším spojencům syrského režimu.

Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Ukrajina by podle Trumpa rádi dospěli k dohodě a zastavili to „šílenství“. „Mělo by dojít k okamžitému příměří a mělo by začít vyjednávání,“ myslí si Trump o válce na Ukrajině. V tomto ohledu může podle něj pomoci Čína.

Je zřejmé, že sázka na Rusko Asadovi nakonec nevyšla, uvedl Fiala

Je zřejmé, že sázka na Rusko syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi nakonec nevyšla, řekl ke svržení režimu v Sýrii premiér Petr Fiala (ODS). Zemi popřál stabilitu a svobodu, nikoliv chaos či vládu teroristů.

„Situaci v Sýrii sledujeme. Je zřejmé, že sázka na Rusko Asadovi nakonec nevyšla. Přejme Sýrii stabilitu a svobodu, nikoliv chaos nebo vládu teroristů,“ uvedl Fiala. Českým občanům doporučil opustit zemi. „Pokud by jakýkoliv český občan na místě potřeboval pomoct, může se obrátit na české velvyslanectví nebo ministerstvo zahraničních věcí,“ doplnil premiér.

Ministerstvo zahraničí varovalo české občany před cestami do Sýrie

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) varovalo české občany před cestami do Sýrie, ty, kteří se na jejím území nacházejí, vyzvalo k jejímu opuštění. Aktuálně jsou v systému Drozd v Sýrii zaregistrovaní čtyři Češi. V neděli to sdělila Mariana Wernerová z odboru komunikace Černínského paláce. Povstalce, kteří svrhli režim syrského prezidenta Bašára Asada, posuzuje ministerstvo vhledem k jejich minulosti velmi opatrně, dodala.

„Režim prezidenta Bašára Asada se spoléhal na Rusko a Írán. A to bývá špatná strategie. Povstalce, kteří svrhli režim, posuzujeme velmi opatrně vzhledem k jejich minulosti,“ uvedla Wernerová.

MZV je ve spojení se zastupitelským úřadem v Sýrii, situaci monitoruje. „Platí, že české velvyslanectví nadále slouží jako ambasáda pověřená pro zastupování zájmů Spojených států a jejich občanů. Během posledního vývoje jsme pomohli evakuovat 40 Američanů,“ dodala.

Vzhledem k pokračujícímu ozbrojenému konfliktu a související celkové destabilizaci bezpečnostní situace v Sýrii české ministerstvo prostřednictvím cestovatelského systému Drozd varovalo české občany před cestami do Sýrie. Čechy, kteří tam již jsou, vyzvalo k jejímu opuštění.