Bývalý syrský prezident Bašár Asad a jeho rodina jsou v Moskvě, kde od ruských úřadů získali azyl. Uvedly to dnes ruské tiskové agentury s odvoláním na nejmenovaný zdroj v Kremlu. „Asad a členové jeho rodiny přicestovali do Moskvy. Rusko jim z humanitárních důvodů poskytlo azyl,“ citovala zdroj agentura TASS.

Asadův režim se v noci na neděli po 24 letech zhroutil. Diktátora, který ještě před dvěma týdny měl moc zdánlivě pevně v rukou, smetla blesková povstalecká ofenziva za 11 dnů, poté, co se to během občanské války nepodařilo téměř 14 let. Osud Asada byl dosud nejasný, podle dvou syrských činitelů mohl zahynout při pádu letadla, kterým prchal z Damašku.

