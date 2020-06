Rozvod EU s Británií bez dohody opět na scéně, Skotsko a Ulster se bouří | E15.cz

V okamžiku, kdy se Evropská unie a Velká Británie potýkají s následky pandemie, rýsuje se před nimi další hrozba. Jednání o podobě budoucích vztahů váznou a není vyloučené, že se je nepodaří do konce roku uzavřít. Londýn je proto pod velkým tlakem zejména Skotska a Severního Irska, aby přechodné období prodloužil. Na to je čas jen do konce pololetí.