Ruská výpověď obilné dohody ohrožuje potravinovou bezpečnost, Lula porazil Bolsonara | E15.cz

✅ Světová potravinová bezpečnost je v ohrožení

Obchodníci se připravují na nový nárůst cen obilí poté, co Rusko odstoupilo od dohody, jež umožňovala přesun ukrajinské úrody z černomořských přístavů do zemí, které ji nejvíce potřebují. Světoví lídři se přitom snaží zachovat úmluvu, zprostředkovanou OSN a Tureckem, která má zranitelné obyvatelstvo chránit před rizikem hladomoru.

Červencová dohoda pomáhala zmírnit ceny pšenice poté, co vystřelily na rekordní maximum v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Nyní se čeká nový tlak na ceny, který ještě zhorší již tak silnou inflaci a prohloubí globální potravinovou krizi. Ceny by se podle zdrojů agentury Bloomberg mohly zvýšit o pět až deset procent, nemusely by však stoupat tak dramaticky jako po začátku války. „Začátkem týdne budeme velmi pravděpodobně svědky růstu cen, jednoduše proto, že z Ukrajiny bude pocházet méně obilí,“ řekl Reuters i Arthur Portier z poradenské společnosti Agritel.

Moskva oznámila odstoupení od své účasti na obilné dohodě v sobotu. Jak důvod uvedla, že už není schopná zaručit bezpečnost civilních lodí, které zajišťovaly obilný koridor. Učinila tak v reakci na útok na svou Černomořskou flotilu v krymském přístavu Sevastopol. OSN, Turecko a Ukrajina se v neděli dohodly na plánu přesunu šestnáct plavidel, které jsou součástí černomořské obilné iniciativy a nacházejí se v tureckých vodách.

✅ Luiz Inácio Lula da Silva porazil Bolsonara

Příštím prezidentem Brazílie bude Luiz Inácio Lula da Silva. Levicový exprezident v nedělním druhém kole voleb těsně porazil současnou hlavu státu Jaira Bolsonara, oznámil volební úřad TSE. Pro Lulu hlasovalo 50,9 procenta voličů, Bolsonaro získal 49,1 procenta hlasů.

Sčítání hlasů bylo velmi dramatické. První výsledky, které se začaly objevovat krátce po nedělním uzavření volebních místností ve 21:00, totiž ukazovaly náskok krajně pravicového Bolsonara o několik procentních bodů. Jak se zvyšoval počet sečtených obvodů, začal se Bolsonarův náskok snižovat a nakonec se poměr obrátil. Pro Lulu hlasovalo zhruba o dva miliony lidí více než pro Bolsonara, celkem se hlasování mohlo zúčastnit 156 milionů voličů.

„Snažili se mě pohřbít zaživa a jsem tady,“ prohlásil Lula podle BBC. Jde totiž o jeho velký politický comeback. Politik strávil 580 dní ve vězení v souvislosti s korupcí, než byl jeho rozsudek zrušen.

✅ Musk má podle NYT v plánu v Twitteru propouštět ještě před začátkem listopadu

Americký miliardář Elon Musk plánuje propouštět v Twitteru ještě před 1. listopadem, kdy by měli zaměstnanci získat odměny ve formě akcií firmy. Uvedl to list The New York Times s odvoláním na čtyři zdroje obeznámené s touto záležitostí. Podle nich někteří manažeři byli požádáni, aby sestavili seznamy zaměstnanců, kteří mají být propuštění. Musk ale informaci o propouštění před začátkem listopadu popřel.

Musk dokončil převzetí Twitteru za 44 miliardy dolarů ve čtvrtek. Podle informovaných zdrojů nařídil propouštění v celé společnosti. Rozsah propouštění však zatím není jasný. Twitter má zhruba 7500 zaměstnanců. Odměny ve formě akcií obvykle představují významnou část mzdy zaměstnanců. Propouštěním před 1. listopadem by se Musk mohl vyhnout vyplacení těchto odměn.

✅ Kyjev a další ukrajinská města opět čelí vzdušným útokům

Série výbuchů se v pondělních ranních hodinách ozvala v ukrajinském Kyjevě, exploze oznámily i regionální úřady v severní, východní a střední části Ukrajiny, včetně měst Charkov, Záporoží či Kryvyj Rih. V ukrajinské metropoli se má přitom v pondělí uskutečnit společné jednání ministrů české a ukrajinské vlády.

Nad Kyjevem byl ráno vidět kouř stoupající z asi deseti míst výbuchů, uvedli svědci. Podle starosty Charkova Ihora Terechova zasáhly jeho město dvě střely zacílené na neupřesněnou kriticky důležitou infrastrukturu.

