„Podle zákona mi okamžitě měli vydat Alexejovo tělo, ale dodnes to neudělali,“ postěžovala si ve vystoupení na serveru YouTube, natočeném poté, co podle vlastních slov strávila 24 hodin u vyšetřovatelů v Salechardu na severu Ruska. Tam ji také odvezli na tajnou návštěvu márnice. „Vydírají mne a kladou podmínky, kde, kdy a jak má být Alexej pochován. To je nezákonné,“ řekla.

Úřady si podle ní přejí, aby ji mohly jen dovést k čerstvému hrobu na okraji hřbitova a prohlásit, že tam leží její syn, ale s tím nesouhlasí a přeje si, aby Navalného přátelé měli možnost se s ním rozloučit. „Nechci žádné zvláštní podmínky, chci jen, aby se vše odehrálo v souladu se zákonem,“ řekla. „Požaduji, aby mi neprodleně vydali synovo tělo,“ zdůraznila.

V lékařské zprávě o úmrtí, kterou viděla Navalného matka, je uvedeno, že opoziční politik zemřel z přirozených příčin, uvedla Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na sociální síti X.

Ruské úřady dosud na prohlášení Navalného matky nereagovaly. Komentátoři předpokládají, že Kreml se před prezidentskými volbami, které se uskuteční v půlce března, obává, že by se pohřeb s případnou účastí desítek tisíc lidí mohl přeměnit v demonstraci proti Putinovu režimu.

Navalnyj, který si udělal jméno odhalováním korupce na vrcholcích režimu, byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval prezidenta Vladimira Putina, kterého také obviňoval, že nařídil jej otrávit. Hned po vyléčení z otravy a návratu do vlasti byl v lednu 2021 uvězněn.

V pátek vězeňská služba uvedla, že 47letému politikovi se po procházce ve vězeňské kolonii za polárním kruhem udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit. Ruská opozice i řada západních představitelů přičítá vinu za Navalného úmrtí ruskému prezidentovi Putinovi.