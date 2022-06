Rusko popudil příslib raketometů HIMARS pro Ukrajinu | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Rusové ovládají východ Severodoněcku

Ruská armáda má pod kontrolou východní čtvrti města Severodoněck, informovala agentura Unian s odvoláním na ukrajinský generální štáb. Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj večer na telegramu uvedl, že Rusko kontroluje podstatnou část města.

„Okupováno je okolo 80 procent oblastního centra včetně východních částí města,“ prohlásil. Podle gubernátora se stále bojuje v ulicích a na některých místech ukrajinští vojáci úspěšně útoky ruských jednotek odrážejí. Situaci na místě nelze kvůli aktivním bojům nezávisle ověřit.

Zdá se však, že ukrajinské síly stále drží západ města, informoval server CNN. Videa na sociálních sítích ukázala ruské vojáky, kteří prochází náměstím Myr na severu Severodoněcku. Okolo nich leží několik mrtvol, podle všeho civilisté.

Rusové kritizují dodávku amerických raketometů na Ukrajinu

Moskvě se nelíbí, že by Ukrajina v rámci vojenské pomoci Washingtonu měla dostat i rakety s delším doletem, než nyní Kyjev disponuje. Prezident Joe Biden ve středu oznámil, že v nové várce zbraní pro ukrajinskou armádu budou i raketové systémy HIMARS, které mohou přesně zasahovat cíle vzdálené až 80 kilometrů. Náměstek amerického ministra obrany Colin Kahl později specifikoval, že půjde od čtyři systémy.

Ukrajina by tak teoreticky mohla zasahovat cíle na ruském území, Kyjev však prý dal Washingtonu záruky, že se tak nestane. Kreml přesto tvrdí, že USA tímto krokem jen přilévá olej do ohně a prodlužuje konflikt. „Takové dodávky nepřispívají k ochotě ukrajinského vedení obnovit mírová jednání,“ uvedl jeho mluvčí Dmitrij Peskov. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov podotkl, že Bidenovo prohlášení zvýšilo riziko, že do konfliktu bude zatažena třetí země.

Panasonic chce do roku 2028 čtyřnásobně zvýšit výrobu baterií pro elektrovozy

Divize výroby baterií japonské společnosti Panasonic plánuje do roku 2028 čtyřnásobně zvýšit svoji výrobu baterií pro elektromobily, protože očekává růst poptávky od americké automobilky Tesla. Od března příštího roku chce zároveň v Japonsku začít vyrábět novou, výkonnější baterii pro elektromobily. Později se má výroba této baterie přesunout do Severní Ameriky.

Oznámení firmy přichází v době, kdy světové automobilky zvyšují vývoj a výrobu elektromobilů s cílem snížit emise oxidu uhličitého. Největší světová automobilka Toyota Motor chce do roku 2030 vyrobit ročně až 3,5 milionu elektromobilů, Volkswagen plánuje v Evropě do roku 2030 výrobu jednoho milionu elektromobilů.

Z trhů a burz

Ceny ropy klesly po zprávách o možné změně postoje kartelu OPEC

Saúdská Arábie je připravena dodávat na trhy více ropy v případě výrazného snížení ruských dodávek. Ceny ropy reagoaly propadem, Brent se nyní obchoduje kolem 114 dolarů a ropa WTI za necelých 113 dolarů. Západ opakovaně vyzýval kartel OPEC, aby začal těžit více suroviny a pomohl tak snížit její vysoké ceny. Nyní zprávy některých médií signalizují, že se vlivní těžaři chystají změnit svůj dosavadní postoj.

List Financial Times uvedl, že Rijád naznačil západním spojencům připravenost rychle zvýšit produkci ropy společně se Spojenými arabskými emiráty. The Wall Street Journal napsal, že západními sankcemi stižené Rusko by mohlo být vyňato i dohody OPEC+.

Poklesly ceny pšenice a kukuřice

Ceny pšenice a kukuřice klesají v souvislosti s optimismem, že by Ukrajina mohla být schopná brzy obnovit vývoz z přístavů v Černém moři. Pšenice šla dolů až o 5,5 procenta a kukuřice je nejníže za více než dva měsíce. Pomáhá rovněž předpověď lepšího počasí pro zemědělství ve Spojených státech.

Akcie v USA šly kvůli obavám z růstu sazeb dolů

Akcie ve Spojených státech ve středu oslabily. Index Dow Jones klesl 0,54 procenta, širší index Standard & Poor's 500 se snížil o 0,75 procenta a index technologického trhu Nasdaq oslabil o 0,72 procenta. Podle expertů nic nenasvědčuje tomu, že by Fed začal být méně agresivní při zvyšování úroků. Dařilo se však energetickým firmám.

Americký dolar díky optimistickým zprávám z americké ekonomiky posílil. Euro naopak zůstalo pod tlakem po údajích o rekordně vysoké inflaci v eurozóně, která zvýšila obavy o výhled ekonomického růstu regionu.

Tweet dne

Británie si tento týden připomene rekordních sedmdesát let královny Alžběty na trůnu čtyřmi dny oslav, od vojenských přehlídek po pouliční party a popový koncert před Buckinghamským palácem.

V londýnském Whitehallu tradiční přehlídkou započnou oslavy 70. výročí panování královny Alžběty II. Britská vláda po dobu oslav vyhlásila státní svátek a odhaduje, že napříč Británií a zeměmi Společenství národů se bude konat až 200 tisíc akcí.

Stane se dnes