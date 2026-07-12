Sabotáž v Německu? Požár vyřadil klíčovou železniční trať, přihlásili se extremisté
- Požár poškodil klíčovou železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem.
- K útoku se přihlásila krajně levicová skupina Kommando Angry Birds.
- Německé úřady incident vyšetřují jako možnou sabotáž.
Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem na západě Německa byla od pátku do dnešního večera po požáru uzavřená. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž, k činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Kommando Angry Birds (Komando Angry Birds), napsala dnes agentura DPA. Vlaky se večer po trati opět rozjely, ještě odpoledne ale nebylo jasné, kdy opravy skončí, protože železniční společnost Deutsche Bahn (DB) informovala o rozsáhlých škodách.
Ochromená jedna z nejvytíženějších tratí
Německé dráhy večer sdělily, že se podařilo opravit četné kabely, které požár zničil. DPA uvedla, že odborníci na opravě pracovali nepřetržitě od pátku. Vlaky včetně dálkových spojů nyní jezdí místem bez omezení.
Oheň vypukl nedaleko Leverkusenu. Média původně informovala o požáru náspu, z dnes zveřejněných informací ale vyplývá, že plameny zničily kabeláž uloženou v šachtě u kolejí. Zmíněná skupina levicových extremistů mezitím zveřejnila dopis, ve kterém se přihlásila k odpovědnosti a uvedla, že umístila zápalná zařízení ke kabelovým rozvodům. Čin zdůvodnila potřebou zastavit masové umírání způsobené „technologickou eskalací“.
Extremisté se k podobným útokům hlásili už dříve
Bezpečnostní úřady podle DPA dopis vyhodnotily jako pravý. Uvedly také, že považují za nepravděpodobné, že by požár způsobila technická závada.
DPA poznamenala, že Kommando Angry Birds se už dříve přihlásilo ke žhářským útokům. Například v červenci 2025 žháři hlásící se k této skupině na několik dní zablokovali důležitou trať mezi Düsseldorfem a Duisburgem. Letos v lednu se pak tito extremisté přihlásili k pokusu o útok na rozvodnu v Erkrathu u Düsseldorfu, čin se jim tehdy nezdařil. Této skupině se přičítají i další požáry v okolí Düsseldorfu, mimo jiné telekomunikačních věží či tunelu na dálnici A46.