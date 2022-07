Snížení spotřeby plynu v případě nouze bude povinné, dohodly se členské státy EU | E15.cz

✅ Členské státy EU se dohodly na pravidlech pro omezení spotřeby plynu

Členské státy Evropské unie se shodly na plánu, který má omezit spotřebu zemního plynu a stanovit podmínky pro vyhlašování plynové nouze. Plán má snížit riziko plynoucí z možného úplného přerušení dodávek ruského plynu do EU. Unijní exekutiva navrhla, aby členské země sedmadvacítky kvůli očekávanému výpadku dodávek z Ruska omezily od srpna do března spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z minulých pěti let. Tento cíl by měl být dobrovolný, Brusel by však podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, a učinit tak snížení spotřeby v celé EU povinným.

Výsledný kompromis obsahuje oproti původnímu návrhu EK podstatně více výjimek a zpřísňuje také podmínky, za nichž mohou být státům uloženy povinné úspory. Stav plynové nouze má vymáhat pouze Rada EU – tedy zástupci členských států – nikoliv samotná Komise, jak předpokládal původní plán.

✅ Amazon zdražuje

Americký gigant kvůli rostoucím nákladům zdraží svou prémiovou službu Prime v několika evropských státech. V Německu, což je po Spojených státech druhý největší trh Amazonu, služba podraží o 30 procent, ve Francii dokonce o 43 procent. Už v únoru Amazon zvýšil cenu za Prime ve Spojených státech o 17 procent. Zákazníci, kteří službu využívají, jsou pro Amazon nejdůležitější, jelikož se jedná o často nakupující spotřebitele. O zdražení informuje list The Financial Times.

✅ Olympiáda v Paříži se prodraží

Ačkoliv se olympiáda v hlavním městě Francie bude konat až za dva roky, už nyní je jasné, že se oproti původnímu rozpočtu prodraží, informuje agentura Bloomberg. Z původních 6,8 miliardy eur se účet vyšplhal na momentálních 8,3 miliardy eur, odhaduje francouzská vláda. Aktuální nárůst má na svědomí záměr posilnit bezpečnost v ulicích Paříže v době konání her a také zdražení materiálů pro úpravu sportovišť.

✅ Saúdský princ investuje do životního projektu 80 miliard dolarů

Pět let od oznámení projektu Neom saúdský princ Mohammed bin Salman upřesnil obrysy projektu a nastínil celkovou výši investice. Saúdská Arábie na tento projekt vyčlení až 80 miliard dolarů, celkově by Neom měl stát až 320 miliard dolarů, zapojit by se měli i soukromí investoři. Peníze by chtěl saúdský princ získat také vstupem Neomu na tamní burzu. „Našim velkým cílem je dostat burzu v Saúdské Arábii mezi tři největší na světě,“ citovala agentura Bloomberg bin Salmana.

Projekt Neom v podstatě znamená výstavbu nového města uprostřed saúdské pouště, kde by se využívaly nejmodernější technologie. Ačkoliv se zatím ještě ani nekoplo do země, Neom se v posledních letech potýká s problémy, z projektu odcházejí najatí manažeři a ti, kteří zůstávají, se snaží korunního prince přesvědčit, aby slevil ze svých požadavků.

✅ Akcie uzavřely smíšeně

Obchodování na americkém akciovém trhu bylo v pondělí velmi rozkolísané a hlavní akciové indexy uzavřely smíšeně. Investoři jsou opatrní před výsledky hospodaření několika předních amerických společností a zasedáním měnového výboru centrální banky USA (Fed), které se uskuteční tento týden.

Index Dow Jones vzrostl o 90,75 bodu, tedy 0,28 procenta, na 31.990,04 bodu. Širší index Standard & Poor’s 500 posílil o 5,21 bodu, čili 0,13 procenta, na 3966,84 bodu. Index technologického trhu Nasdaq klesl o 51,45 bodu, neboli 0,43 procenta, na 11.782,67 bodu.

Stane se dnes