Vysokorychlostní tratě budou stát Česko bilion. Více, než se čekalo | E15.cz

Kompletní výstavba vysokorychlostních tratí (VRT) v Česku by při zohlednění stávajících cen stála asi jeden bilion korun. V rozhovoru pro deník E15 vyjádřil aktuální odhad celkové výše investic ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Státní kasu by tak tratě vyšly až několikanásobně dráž oproti předpokladům z minulých let. Od let 2026 či 2027 by měl stát vynakládat okolo padesáti miliard ročně. Pro srovnání: letos a loni nakládala Správa železnic (SŽ) s rozpočtem ve výši 50 a 60 miliard včetně prostředků na provoz a investice.