Société Générale hlásí nejlepší pololetní výsledky za pět let | E15.cz

Kim Čong-un žádá zrušení sankcí

Severní Korea se chystá kvůli hluboké ekonomické krizi v zemi obnovit diplomatické rozhovory se Spojenými státy o nukleárním odzbrojení. Na oplátku bude požadovat zrušení mezinárodních sankcí na vývoz a dovoz nejnutnějšího zboží, včetně paliva a kovových materiálů. S odvoláním na jihokorejské zákonodárce o tom informoval deník The Guardian. Severokorejský diktátor Kim Čong-un už minulý týden obnovil komunikaci se Soulem. KLDR podle některých zdrojů zápasí od loňského roku s těžkými hladomory. Tamní vláda prý dokonce začala obyvatelům rozdělovat rezervní vojenské zásoby rýže určené pro období války.

Twitter přitvrdí v boji proti dezinformacím

Americká technologická společnost Twitter chce důsledněji bojovat s digitálními dezinformacemi. Za tímto účelem hodlá spolupracovat s tiskovými agenturami Reuters a Associated Press. Ty budou na sociální síti poskytovat kontext k informacím, o nichž se bude ve svých příspěvcích zmiňovat velké množství uživatelů. Twitter věří, že tato nová funkce omezí šíření falešných zpráv na jeho platformě, za což opakovaně sklízí kritiku. V současné době Twitter reaguje na rychle se rozvíjející konverzace o určitých tématech tak, že jeho tým začne vyhledávat spolehlivé zdroje a nabízet je uživatelům, aby zabránil šíření případných dezinformací. Nově oznámená spolupráce má zvýšit rychlost a rozsah těchto zásahů.

Burzy ve Spojených státech posílily

Americké akcie v úterý rostly. Index S&P 500 se zvýšil o 0,82 procenta a uzavřel na nové maximální hodnotě 4423,15 bodu. Dow Jones zpevnil o 0,8 procenta a Nasdaq Composite přidal 0,55 procenta. Přibližně o procento zlevnila ropa. Nedařilo se ani nejsledovanějším kryptoměnám. Cena zlata skončila na červené nule. Evropské trhy včera převážně posilovaly. Nejvíce francouzský benchmark CAC 40, který se zvedl o 0,72 procenta. Britský FTSE 100 si polepšil o 0,34 procenta a celoevropský STOXX Europe 600 uzavřel v zisku 0,2 procenta. Výjimkou byla pouze frankfurtská burza. Index DAX o 0,09 procenta oslabil.

Société Générale výrazně překonala očekávání

Francouzská obchodní banka Société Générale, majoritní vlastník tuzemské Komerční banky, v úterý oznámila vůbec nejlepší pololetní hospodářské výsledky za posledních pět let. Za letošní druhé čtvrtletí měla čistý příjem 1,4 miliardy eur, skoro 36 miliard korun. To je o 68 procent více než očekávali analytici a zároveň výrazné zlepšení oproti loňskému roku, kdy za stejné období finanční instituce vykázala ztrátu 1,3 miliardy eur. Skvělý výkon Société Générale ocenili i investoři. Akcie společnosti za včerejšek zdražily o 6,37 procenta na 26,45 eura. Banka má v plánu v letošním čtvrtém kvartálu odkoupit nazpět své cenné papíry za 470 milionů eur a začít vyplácet dividendy.

Bill Gates and Melinda French Gates have officially finalized their divorce, according to court records filed Monday in King County, Washington https://t.co/QnlQpbb4pk pic.twitter.com/EoCYvz7qdW