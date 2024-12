Jihokorejské opoziční strany ve středu předložily návrh na odvolání prezidenta Jun Sok-jola, který v úterý vyhlásil v zemi stanné právo. Své rozhodnutí ale po šesti hodinách odvolal poté, co jej k tomu vyzval parlament. Hlasování o prezidentově odchodu by se mohlo konat v pátek, informovaly tiskové agentury. K odvolání Jun Sok-jola by byla nutná dvoutřetinová podpora parlamentu a následně podpora nejméně šesti soudců ústavního soudu.