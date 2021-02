Technologické obry chce donutit k placení za zprávy i Evropská unie | E15.cz

Evropská unie plánuje přinutit velké technologické korporace, jako je například Google nebo Facebook, aby platily mediálním domům za využívání jejich zpravodajského obsahu. Tento týden na to upozornil britský deník Financial Times. Stejný krok přitom už dříve oznámila australská vláda, které Google následně pohrozil odchodem z tamního trhu. To, že se k Austrálii nyní přidávají i evropské státy ale může znamenat pro technologické giganty těžkou ránu. Experti však věří, že se společnosti nakonec s vydavateli dohodnou.