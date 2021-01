Google vrací úder. V Austrálii chce spustit zpravodajský web | E15.cz

Napřed pohrůžka odchodem z Austrálie, teď obnova plánů na založení vlastního zpravodajského webu. Tak internetový gigant Google čelí záměru tamní vlády prosadit zákon, z něhož by se mohl stát celosvětový precedens s obrovskými důsledky pro hospodaření americké společnosti. S odvoláním na australský mediální podnik, který má novému webu dodávat články, to uvedla agentura Reuters .

Šéfredaktor zpravodajského serveru The Conversation Misha Ketchell uvedl, že Google chce obnovit jednání o co možná nejrychlejším spuštění webu News Showcase. Mohlo by to být už únoru. „Pracujeme na tom s nimi,“ dodal.

Nové médium je zřejmě součástí boje Googlu proti zákonu, podle něhož by podnik musel platit médiím za obsah, který se objeví v jeho internetovém vyhledávači. O souvislostech už informoval deník E15.

Google plány na spuštění webu News Showcase v Austrálii představil už loni v červnu a podepsal smlouvy o poskytování obsahu s několika menšími zpravodajskými podniky včetně serveru The Conversation. Později záměr odložil s odkazem na regulační podmínky.

Nynější obnovení prací na webu je podle Reuters zjevnou ukázkou připravenosti Googlu využívat vlastních smluv o poskytování obsahu, což má prokázat, že vládou prosazovaná legislativní úprava není zapotřebí.

„Google demonstruje, že dokáže dosáhnout dohody s některými vydavateli. Dokazuje tím, že komerční smlouvy lze uzavřít i bez legislativní intervence,“ uvedl univerzitní profesor Derek Wilding, který se zabývá mediálním průmyslem. „Otázkou je, zda jsou takové dohody vhodné pro všechny vydavatele,“ dodal.

Mluvčí australského Googlu se momentálně k plánům na vlastní zpravodajský web odmítl vyjádřit. Šéfka australských aktivit Googlu Mel Silvaová minulý týden varovala, že firma svůj vyhledávač v Austrálii zablokuje, pokud vláda nový zákon prosadí.

Zákon by donutil technologické giganty domluvit se s místními vydavateli a zpravodajskými médii na platbách za jejich obsah vložený do výsledků vyhledávání nebo zpravodajství. Pokud by se strany nedomluvily, vláda by jmenovala arbitra, který by o ceně rozhodl.

Silvaová v příspěvku na webových stránkách Googlu uvedla, že její firma se staví proti platbám za zobrazování odkazů na články, nikoli proti platbám za zveřejňování zpráv. „Žádný web či vyhledávač teď neplatí za to, že lidi pomocí odkazů propojuje s jinými stránkami,“ napsala. „Tento zákon by to změnil. Poprvé v historii by Google musel platit za to, že poskytuje odkazy,“ dodala.