Trump: Americké firmy by měly hledat alternativy k podnikání v Číně. Akcie padají | E15.cz

"Naše skvělé americké firmy mají tímto nařízeno okamžitě začít hledat alternativu k Číně, včetně přesunu svých podniků domů a výroby svých produktů v USA," napsal Trump na svém twitterovém účtu. "Čínu nepotřebujeme," uvedl rovněž.

Americká obchodní komora Trumpův postoj odmítla a vyzvala USA a Čínu k rychlému dosažení obchodní dohody. "Ačkoli sdílíme prezidentovu frustraci, věříme, že správnou cestou vpřed je pokračující konstruktivní dialog," uvedla. Národní svaz maloobchodu (NRF) označil odchod amerických maloobchodníků z Číny za nerealistický.

Podle agentury Reuters nicméně Trump nemůže americké firmy k opuštění Číny přinutit. Prezident ve svém tweetu neupřesnil, jak hodlá v této záležitosti postupovat. Napsal nicméně, že ještě v pátek představí reakci na nová čínská cla. Nyní o dalším postupu údajně jedná se svými poradci v Bílém domě.

Podle odborníků by sice Trump k omezení aktivity amerických podniků v Číně mohl využít změny v daňové politice či sankce, přerušení obchodních vztahů mezi dvěma největšími ekonomikami světa by však trvalo řadu let a jeho dopad na globální hospodářství by byl velmi tvrdý.

Nejefektivnější možností by podle odborníků pro Trumpa bylo omezit vládní nákupy u amerických firem s podnikatelskými aktivitami v Číně. To by zasáhlo například společnosti Boeing, General Motors či Apple, které jsou velkými dodavateli americké vlády a zároveň mají rozsáhlé podnikatelské zájmy v Číně, píše Reuters.

Podle bývalého vysokého činitele amerického ministerstva obchodu Billa Reinsche by nicméně snaha přinutit americké podniky opustit Čínu nedávala ekonomický smysl. "Nemůžeme být tržní ekonomikou a dělat něco takového," uvedl Reinsch.

Řada amerických podniků již dříve začala některé aktivity z Číny dobrovolně přesunovat kvůli rostoucím nákladům na pracovní sílu. Některé firmy, jako například General Motors, však mají v Číně rozsáhlé výrobní aktivity zásobující čínský trh a vzhledem k velikosti čínské poptávky by se stavěly proti jejich uzavření, upozornil Reinsch.

Akciový Dow Jones Index v reakci na zostřující se obchodní spor klesl o 450 bodů, tedy o 1,75 procenta. Index S&P se propadl o 1,6 procena a Nasdaq Composite dokonce o dvě procenta. Ztrácí i dolar či ropa. Dolarový index klesl o 0,3 procenta na 97,84 bodu a hodnota ropy Brent se snížila o 2,2 procenta na 58,6 dolaru za barel.