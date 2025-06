Americký prezident Donald Trump rozhodl o nasazení 2000 příslušníků Národní gardy v Los Angeles, kde se druhým dnem odehrávaly střety mezi policií a lidmi demonstrujícími proti raziím imigračního úřadu. Informovaly o tom v noci na neděli agentury. O něco později šéf Bílého domu prohlásil, že protesty nebudou tolerovány a Národní gardě děkoval za odvedenou práci. Starostka města Karen Bassová ale vzápětí upozornila, že gardisté zatím ve městě vůbec nebyli nasazeni. Jednotky Národní gardy dorazí do 24 hodin, napsal v neděli list The New York Times (NYT) s odvoláním na prokurátora Bilala Essayliho.