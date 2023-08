Trump vynechá debaty před republikánskými primárkami | e15.cz

Bývalý americký prezident Donald Trump, který se hodlá znovu ucházet o post hlavy státu, se odmítá účastnit debat před republikánskými primárkami. Poruší tak dlouholetou tradici. Co je ale už nyní jasné, je fakt, že se jeho kandidatura bude protínat se soudními procesy. Průzkumy vyřejného mínění zatím naznačují, že by mu to ale nemělo u voličů uškodit. Trump navíc prohlásil, že se ve čtvrtek vzdá úřadům státu Georgia, kde je obžalován.

Poprvé v historii byl americký prezident obžalován, a to rovnou čtyřikrát. V USA tak nastala bezprecedentní situace, kdy je bývalý prezident stíhán a zároveň bojuje o znovuzvolení. Magazín Forbes odhaduje, že Trump by si od soudů mohl odnést souhrnný trest přes 700 let vězení, pokud by dostal maximální tresty odnětí svobody za každý z trestných činů, z nichž byl obviněn.

Za čtyři měsíce nasbíral devadesát jedna obvinění

Prezident Donald Trump byl během čtyř a půl měsíce obviněn ve čtyřech trestních věcech. V New Yorku čelí 34 obviněním v souvislosti s platbami za mlčení během prezidentské kampaně v roce 2016, které měly pohřbít obvinění ze sexuálních styků s pornoherečkou Stormy Daniels. To vše krátce poté, co manželka Melanie Trump porodila syna Barrona. Na Floridě čelí Trump 40 obviněním za hromadění tajných dokumentů a maření snah o jejich získání. Ve Washingtonu čelí čtyřem obviněním za snahu zvrátit výsledek voleb v roce 2020.

V nejnovější žalobě je Trump obviněn ve státě Georgia, kde čelí 13 obviněním z trestných činů za zasahování do voleb v tomto státě. O čtvrtém obvinění byla veřejnost informována 14. srpna, kde je společně s exprezidentem obviněno jeho dalších 18 spojenců. Jedná se o nahrávku telefonátu mezi Trumpem a státním tajemníkem Georgie Bradem Raffenspergerem z 2. ledna 2021, v němž tehdejší prezident navrhl, že Raffensperger by mohl „najít 11 780 hlasů", právě tolik, aby Trump v Georgii předstihl Joea Bidena.

Trump se vzdá před soudem

Televize CNN uvedla, že se bývalý prezident podle svých slov ve čtvrtek dobrovolně vzdá věznici Fulton County v Atlantě. „Ve čtvrtek pojedu do Atlanty v Georgii, kde budu ZATČEN," uvedl Trump na své platformě Truth Social.

Trump a 18 spoluobviněných mají čas do pátečního poledne, aby se dobrovolně vzdali úřadům státu Georgia. Podle soudních dokumentů, do nichž CNN nahlédla, Trump souhlasil s vazbou ve výši 200 000 dolarů a dalšími podmínkami propuštění poté, co se jeho právníci v pondělí setkali s úřadem okresního prokurátora Fulton County.

Trump ruší účast v debatách, ale příznivců mu přibývá

Se zprávou o čtvrtém obžalování přichází i další novinka. Donald Trump v neděli prohlásil, že vynechá nadcházející republikánské debaty před primárkami. Pro své rozhodnutí udává hned několik důvodů. Pronesl: „Veřejnost ví, kdo jsem a jak úspěšné prezidentství jsem měl... tudíž nebudu debatovat.“ Dále argumentoval tím, že nemá smysl dávat jeho republikánským soupeřům šanci na něj útočit. Toho by soupeři vzhledem k řadě obvinění bezpochyby využili.

Překvapivě se ale Trumpovi stále daří získávat náklonnost voličů. Podle předvolebních průzkumů je stále favoritem na vítězství v primárkách. K 19. srpnu měl podle průměru průzkumů největší šanci získat nominaci na republikánského kandidáta Trump s 54,8 procenta, zatímco jeho nejsilnější protikandidát Ron DeSantis měl pouhých 14,3 procenta.

RCP AVERAGE: Trump has the largest advantage over DeSantis ever.



Jan. 18

• Trump — 44.3% (+13.8)

• DeSantis — 30.5%



April 8

• Trump — 52% (+27.1)

• DeSantis — 24.9%



July 31

• Trump — 54% (+35.7)

• DeSantis — 18.3%



AUGUST 19

• Trump — 54.8% (+40.5)

• DeSantis — 14.3% pic.twitter.com/6wHGYPl2Ok — InteractivePolls (@IAPolls2022) August 20, 2023

Trumpův krok porušuje tradici účasti předních prezidentských kandidátů v debatách. První debata republikánských kandidátů před vobami v roce 2024 se uskuteční ve středu večer v Milwaukee ve státě Wisconsin. Ten byl v posledních dvou prezidentských volbách klíčovým státem. V roce 2016 v něm Trump s malým náskokem zvítězil nad Hillary Clintonovou a v roce 2020 zde rovněž s malým rozdílem prohrál s Joem Bidenem. Aby se republikánští kandidáti mohli debaty zúčastnit, museli získat určitý objem darů od sponzorů, dosáhnout určené podpory v průzkumech veřejného mínění a zavázat se, že podpoří případného kandidáta strany ve všeobecných volbách.

Prezidentské volby se v USA budou konat 5. listopadu 2024. Otázkou zůstává, zda se Trumpovi podaří kandidaturu dotáhnout do konce, jelikož bude v následujících měsících zaneprázdněný soudním procesem. Pokud by byl Trump odsouzen před volbami a vyhrál by, mohl by se pokusit udělit si milost.