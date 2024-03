Americký exprezident Donald Trump v pondělí zaznamenal dílčí úspěch u newyorského odvolacího soudu, podle jehož rozhodnutí nemusí k dnešku poskytnout ručení za dříve uložený finanční trest ve výši 454 milionů dolarů (přes deset miliard korun), což byl původní požadavek. Úřady se místo toho spokojí s ručením ve výši 175 milionů dolarů, a to do deseti dnů. Trumpovi hrozilo, že při nedodržení původního termínu začnou newyorské úřady zabavovat jeho majetek a žádat banky o zmrazení jeho účtů.

Jde o další vývoj v Trumpově kauze zveličování majetku ve snaze získat výhodnější pozici v očích bank a pojišťoven. Soudce Arthur Engoron v dotyčném občanskoprávním procesu uznal téměř všechna tvrzení prokurátorů a v únoru nařídil Trumpovi zaplatit přes 350 milionů dolarů a k tomu dalších 100 milionů dolarů na úrocích.

Trump se proti rozhodnutí odvolal a během odvolacího procesu neměl povinnost 454 milionů dolarů zaplatit, do dneška však měl soudu prokázat, že stát peníze v případě potvrzení verdiktu dostane, tedy buď částku složit, nebo si zajistit ručitele. Newyorský soudní systém se však podle dnešního rozhodnutí odvolacího soudu na Manhattanu spokojí se zárukami ve výši 175 milionu dolarů v příštích deseti dnech.

Podle listu The New York Times (NYT) jde o významné dílčí vítězství pro Trumpa, jehož advokáti se v uplynulých týdnech pokoušeli neúspěšně sehnat podporu u třiceti zajišťovacích společností. Podle nedávné analýzy NYT disponuje Trump několika sty miliony dolarů v hotovosti nebo snadno likvidních aktivech, například dluhopisech - tedy ne dost na to, aby původních 454 milionů pokryl vzhledem k tomu, že za dalších 91,6 milionu (asi 2,1 miliardy korun) musel ručit začátkem března v jiném občanskoprávním procesu, který nedávno prohrál s bývalou novinářkou Jean Carrollovou. Kolik peněz v hotovosti Trump skutečně má, ví patrně jen několik málo lidí v jeho okolí, píše NYT. Značnou část Trumpova jmění tvoří nemovitosti.

Trump se o dnešním úspěchu u odvolacího soudu patrně dozvěděl, když se nacházel v jiné soudní síni. Jeho advokát Todd Blanche se tam pokoušel neúspěšně vyjednat další odložení začátku trestněprávního řízení v kauze Trumpova údajného falšování finančních záznamů v souvislosti s platbou pornoherečce Stephanie Cliffordové za mlčení o údajném románku před volbami roku 2016.

Donald Trump letos opět kandiduje na funkci prezidenta Spojených států a podle průzkumů je dokonce považován za mírného favorita. Už předminulý týden si zajistil dostatečný počet delegátů pro zisk republikánské nominace. Ve volbách pravděpodobně stejně jako před čtyřmi lety vyzve současného šéfa Bílého domu Joe Bidena.