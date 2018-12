USA stahují své vojáky ze Sýrie. Podle Trumpa je Islámský stát poražen | E15.cz

Spojené státy americké zahájily návrat amerických jednotek domů ze Sýrie a přecházejí do nové fáze boje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Uvedla to ve středu v prohlášení mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Reagovala tak zprávy o chystaném stažení Spojených států ze Sýrie, které přinesla agentura Reuters a americká média s odvoláním na nejmenovaného vládního úředníka.

Pentagon zprávu zatím oficiálně nepotvrdil. Agentura Reuters nejnověji uvedla s odkazem na zdroje z americké vlády, že stažení by se mělo uskutečnit někdy v termínu "za 60 dní a do 100 dnů".

Zprávu o stažení jednotek ze Sýrie souběžně podpořil i americký prezident Donald Trump. "IS jsme v Sýrii porazili a to byl jediný důvod naší tamní přítomnosti během Trumpovy vlády," napsal Trump na Twitteru.

V Sýrii stále neskončila občanská válka, která trvá už od roku 2011 a kvůli níž se radikálům z IS podařilo v předchozích letech ovládnout značné území v Sýrii a Iráku. O dobytá území sice organizace IS už přišla, ale zbytky jejích členů stále operují na východě Sýrie.

Americký ministr obrany James Mattis i další vládní činitelé v minulosti vyjádřili názor, že americké jednotky by se zatím neměly stáhnout, aby neumožnily opětovné posílení IS. Mattis se podle agentury Reuters domnívá, že USA by se neměly ze Sýrie stáhnout, dokud nebude v zemi dosaženo míru. Podle Mattise by si Trump vysloužil velikou kritiku, pokud by radikálové z IS obnovili v Sýrii svou sílu.

USA mají v Sýrii nyní asi 2000 vojáků a spolupracují tam zejména na severovýchodě země s arabsko-kurdskou koalicí Syrské demokratické síly (SDF), jejíž hlavní součástí jsou kurdské milice YPG. Jejich podporou se Washington dostal do sporu s Ankarou, která se na severu Sýrie snaží potlačit kurdské milice YPG z obavy před nárůstem vlivu Kurdů u své hranice. Na její druhé straně v jihovýchodním Turecku totiž bojuje Ankara s kurdskými separatisty.

Informace agentury Reuters o údajném plánu stáhnout americké jednotky ze Sýrie přichází v době, kdy Turecko oznámilo novou ofenzivu proti YPG na severovýchodě země. USA mají asi 5200 vojáků nyní také v Iráku u hranic se Sýrií, kde rovněž stále operují zbytky členů IS.