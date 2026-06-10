USA udeřily na Írán. Teherán odpověděl raketami na americké základny
- USA dokončily odvetné údery na íránské cíle u Hormuzského průlivu.
- Írán následně zaútočil raketami a drony na americké základny v regionu.
- Většinu střel podle Washingtonu zachytila protivzdušná obrana.
Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Ve středu nad ránem to na síti X oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Íránská média mezitím s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy podle agentury Reuters uvedla, že íránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny USA v regionu Perského zálivu, mimo jiné na velitelství americké páté flotily v Bahrajnu. Podle informací serveru Axios vypustil Írán nejméně čtyři balistické střely a několik dronů na základny USA v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
Americká odveta za sestřelený vrtulník
Zatímco americký prezident Donald Trump tvrdí, že vrtulník Apache sestřelil Írán, íránská státní média s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v té době neprováděl žádné útočné vzdušné operace. Trump nicméně uvedl, že USA musí odpovědět, na což Írán reagoval tím, že na případné údery odpoví.
Velitelství CENTCOM oznámilo, že v úterý v 23:00 našeho času přikročilo k úderům, které označilo za sebeobranné. Po zhruba 3,5 hodině sdělilo, že údery dokončilo.
„Síly CENTCOM přesnou municí ze stíhaček letectva USA a námořnictva zasáhly íránskou protivzdušnou obranu, stanice pozemní kontroly a průzkumná radarová zařízení v blízkosti Hormuzského průlivu,“ oznámilo velitelství. Poznamenalo, že tato operace byla odpovídající reakcí na íránské útoky na americké síly a mezinárodní obchodní lodě proplouvající regionálními vodami.
Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele uvedl, že USA v Íránu mířily na takřka 20 cílů.
Íránská média ohlásila exploze z různých míst jihoíránské provincie Hormozgán, která leží na břehu Hormuzského průlivu. Součástí provincie je i přístavní město Sirík a také ostrov Kešm, které útokům čelily. Revoluční gardy podle Reuters sdělily, že americké útoky poškodily telekomunikační věž ve městě Sirík a zničily dvě vodní nádrže.
Bahrajn, Kuvajt i Jordánsko pod palbou
Po následných íránských protiútocích informoval Reuters o tom, že v Bahrajnu se rozezněly sirény varující před vzdušným útokem. Axios, který se odvolává na nejmenovaného amerického představitele, informoval o vypálených íránských balistických střelách a také o vyslaných dronech. Reuters uvedl, že jordánské ozbrojené síly informovaly o pěti sestřelených íránských střelách a o tom, že pád trosek střel nezpůsobil žádná zranění a ani škody.
Reuters také napsal, že podle amerického představitele byly takřka všechny íránské střely i drony zachyceny obranou, že americký vojenský personál neutrpěl žádná zranění a že nebylo zasaženo ani vybavení. Íránské revoluční gardy podle Reuters uvedly, že na americké základně v Jordánsku mířily na hangáry stíhaček F-35 a na velitelská a kontrolní místa.
V oblasti platí křehké příměří, které bylo ale opakovaně narušeno. Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a na země v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.