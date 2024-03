V Baltimoru na východním pobřeží Spojených států se v úterý zřítil čtyřproudový silniční most, do kterého předtím narazila nákladní loď. Zatím není jasné, zda si kolaps 2,5 kilometru dlouhé stavby vyžádal oběti, podle hasičů však do vody spadlo několik vozidel a až dvacet lidí. Posádka plavidla je v pořádku.